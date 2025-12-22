Foto: Shutterstock

Astrologi atklāj katras zodiaka zīmes lāstu, no kura aizbēgt ir teju neiespējami

22. decembris 2025
Dzīve ir piepildīta ar kāpumiem un kritumiem, arī katras zodiaka zīmes pārstāvim ir gan pozitīvas, gan ēnas puses. Pēc astrologu domām, katra zodiaka zīme iemieso unikālas cīņas, izaicinājumus un cilvēciskus trūkumus, kas saskan ar tās arhetipisko enerģiju.

Lai gan cilvēki visbiežāk nevar kontrolēt katru dzīves aspektu, tas, kā mēs izvēlamies risināt šos izaicinājumus, noteikti ir mūsu brīvās gribas un spēka ziņā.

Ziņu portālā Parade astrologi aprakstījuši, kāds lāsts visu dzīvi jānes katras zodiaka zīmes pārstāvim.

Auns

Karotāja lāsts: mūžīgi cīnīties nākamajā kaujā.

Kad domājam par Aunu, prātā nāk stiprs karotājs. Šī uguns zīme prot pastāvēt par sevi, aizstāv savējos un palīdz svešiniekiem, kuri izskatās apdalīti. Lai gan viņi vēlas mieru, Auniem liktenis sagādā pastāvīgus izaicinājumus un pretiniekus. Viņi aug, pārvarot šķēršļus, bet nemitīgi būt drosmīgajam var būt ļoti nogurdinoši.

Vērsis

Zemes sarga lāsts: būt piesietam tam, kas jāatlaiž.

Vērši ir uzticami un patstāvīgi. Kā zemes zīme, viņi alkst pēc rutīnas un drošības. Viņiem miers rodas no kontroles pār vidi. Taču šī vēlme var pārtapt pieķeršanās problēmās. Viņi nereti nespēj atlaist attiecības vai situācijas, kas vairs nekalpo viņu labumam, joprojām cenšoties uzturēt sākotnējos solījumus. Viņi bieži brīnās, kāpēc citi neatbild ar tādu pašu uzticību.

