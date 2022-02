Foto: Shutterstock

Šodien būtu jānotiek kaut kam ļoti negaidītam! Horoskopi 5.februārim







Auns

Pirms iegādāties to, ko tu sen jau esi vēlējies, pacenties veltīt pūles tam, lai tu nesamaksātu vairāk mirkļa iegribā, nekā šī lieta maksā patiesībā.

Vērsis

Šodien tu būsi visai spējīgs optimizēt savu darbību un izdarīt daudz vienas dienas laikā. Tev arī būs pietiekoši daudz enerģijas. Veiksmīga diena!

Dvīņi

Tavā rīcībā būs gana daudz resursu – gan laika ziņā, gan enerģijas ziņā. Tomēr arī slinkums tevi mierā neliks. Ko no tā visa tu izvēlēsies, tā ir tava atbildība un sekas.

Vēzis

Šī diena lieliski der tam, lai veiktu svarīgas pārrunas. Tu būsi daiļrunīgs un ļoti pārliecinošs. Izmanto šo tev doto iespēju!

Lauva

Šodien būtu jānotiek kaut kam ļoti negaidītam, jebkurā gadījumā nepatikšanas tās nebūs – esi mierīgs! Tieši otrādi – pārsteigums var izrādīties ļoti patīkams.

Jaunava

Daži cilvēki šodien tavus vārdus var uztvert pārāk tieši un pat apvainoties. Tāpēc diezgan stingri jādomā pie tā, kā, kad un kam tu vēlies kaut ko pateikt. Ja spēsi ar šo uzdevumu labi tikt galā, arī diena būs patīkama.

Svari

Šobrīd zvaigžņu stāvoklis ir labvēlīgs attiecībā pret tevi, tomēr tu būsi visai kaprīzs un arī rīkosies ne visai pamatoti. Tāpēc rēķinies, ka kaut kas šodien tomēr var noiet greizi.

Skorpions

Tavi daudzpusīgie talanti šodien “aizies bojā”, jo tu būsi pārāk slinks, lai tos liktu lietā. Šī diena būtu lieliska visām iecerēm, bet slinkums no tevis nekādi negribēs atkāpties.

Strēlnieks

Šī ir tāda diena, kuru tev noteikti ir jāizmanto nopietnām pārrunām ar citiem cilvēkiem. Tev būs dzelžaini argumenti un tu pratīsi pārliecināt teju vai jebkuru.

Mežāzis

Apkārtējie šodien daudz interesēsies par tevi un tavu dzīvi. Nu, ko – apmierini viņu ziņkāri. Tev jau nav, ko slēpt!

Ūdensvīrs

Tev derētu pārliecināties, ka tev nav kādi nesamaksāti rēķini vai sodi. Šis pret tevi var atspēlēties visai negaidītā veidā. Ja tādi ir, samaksā nekavējoties.

Zivis

Esi gatavs atbildēt par saviem lēmumiem un savu rīcību. Šodien tu, visdrīzāk, negribēsi to darīt, tomēr citi no tevis to prasīs.