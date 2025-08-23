#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
No nākamā gada palielinās valsts nodevu par publisku dokumentu legalizāciju 0

LETA
18:12, 23. augusts 2025
Ziņas Latvijā

No nākamā gada 1.janvāra par pieciem un desmit eiro varētu palielināt nodevu par publisku dokumentu legalizāciju, izriet no Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotā noteikumu projekta anotācijas, kas pieejama Tiesību aktu portālā.

ĀM skaidro, ka paredzētajām izmaiņām valsts nodevu apmērā jāstājas spēkā 2026.gada 1.janvārī, lai nodrošinātu pietiekamu laiku informācijas sagatavošanai un izplatīšanai par plānotajām izmaiņām.

Publisku dokumentu legalizāciju, lai nodrošinātu to izmantošanu ārvalstīs vai Latvijā, veic ĀM Konsulārais departaments vai Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

Valsts nodeva ir obligāts maksājums par šo darbu.

Patlaban valsts nodevas apmērs, ko iekasē par publisku dokumentu legalizāciju, ir noteikts atkarībā no pakalpojuma izpildes termiņa. Tie ir 25 eiro, ja pakalpojumu sniedz piecu darbdienu laikā, un 40 eiro, ja pakalpojums tiek sniegts divu stundu laikā.

Plānots, ka no 2026.gada nodevas apmērs būs 30 eiro, ja dokuments tiek legalizēts piecu darbdienu laikā, un 50 eiro, ja tas tiek izdarīts divu stundu laikā.

ĀM norāda, ka dokumentu legalizācijas pieprasījums samazinās, taču ministrijai joprojām ir jāsaglabā kapacitāte šī pakalpojuma nodrošināšanai. Tāpat ĀM atzīmē, ka aizvadīto gadu laikā ir pieaugušas administratīvās izmaksas, ko ietekmējusi inflācija un papildu darba apjoms dokumentu pārbaudes procesos.

ĀM piebilst, ka jaunās nodevas būs līdzīgas citu Eiropas Savienības valstu cenām, kas ir aptuveni 20 līdz 30 eiro par dokumentu.

