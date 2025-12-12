Foto: LETA

Liepājas deputāts un skolas direktors sodīts par vardarbību pret bērnu, bet darbu turpina: kāds ir pamatojums?

Liepājas Dzintara vidusskolas direktors un Liepājas domes deputāts Pāvels Jurs (LRA) šīs vasaras izskaņā sodīts par fizisku un emocionālu vardarbību pret nepilngadīgo, taču turpina darbu gan domē, gan izglītības iestādē, vēsta Latvijas Televīzija (LTV), atsaucoties uz “TV Kurzeme”.

Jurs sodīts par bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumu, kas attiecas uz fizisku vai emocionālu pārkāpumu pret bērnu. Lēmumu augustā pieņēmusi Liepājas Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija, kā soda mēru piemērojot brīdinājumu. Deputāts to nav apstrīdējis.

Nedz komisija, nedz pats Jurs plašākus komentārus nesniedza.

Liepājas Izglītības pārvaldē norādīja, ka par sodu uzzināja, pārbaudot sodu reģistru, un pēc papildu informācijas pieprasījusi direktoram paskaidrojumu. Tika izvērtēts, vai ietekmēta bērna drošība un labklājība, un nolemts, ka Jurs drīkst turpināt darbu skolā.

Kā vēstīja LTV, pārkāpums varētu būt saistīts ar privātu ģimenes situāciju.

Liepājas dome norādījusi, ka ir informēta par notikušo un par turpmāko rīcību paļaujas uz Izglītības pārvaldes konstatēto un iesaistīto institūciju lēmumiem.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Džeriņš (Liepājas partija) atzina, ka situācija nav patīkama, vienlaikus uzsverot, ka pašvaldība paļaujas uz Izglītības pārvaldes izdarīto izvērtējumu un citu iestāžu lēmumiem.

