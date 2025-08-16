Aļaskas samita drāma: Tramps brīdina, ka priekšlaicīgi varētu pamest tikšanos ar Putinu 0
Aļaskas samits starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kas notiek 15. augustā, ir izraisījis plašu rezonansi, jo tā iznākums var ietekmēt Ukrainas kara gaitu. Tramps, ceļā uz Aļasku, žurnālistiem paziņoja, ka viņa galvenais mērķis ir panākt pamieru Ukrainā, taču brīdināja, ka pametīs sarunas, ja tās nebūs veiksmīgas.
Trampa prioritāte: pamiera sarunas
“Es vēlos noteiktas lietas, es vēlētos pamieru. Es vēlos redzēt pamieru pēc iespējas ātrāk. Es nezinu, vai tas notiks šodien. Es nebūšu priecīgs, ja tas šodien nenotiks,” lidmašīnā ceļā uz Aļasku sacīja Tramps.
Viņš uzsvēra, ka sarunas ar Putinu būs izšķirošas, un, ja tās nevirzīsies cerētajā virzienā, viņš ir gatavs tās pārtraukt: “Mēs tiksimies ar prezidentu Putinu Aļaskā, un es domāju, ka viss beigsies labi. Ja nē, es ātri došos prom.”
Saskaņā ar CNN ziņām, atsaucoties uz anonīmu Eiropas amatpersonu, Krievija esot ietekmējusi ASV delegācijas sastāvu. Tramps uz Aļasku nav ņēmis līdzi Ukrainas īpašo sūtni Kītu Kellogu, kuru Krievija uzskata par pārāk proukrainisku.
Augsta ranga Trampa administrācijas amatpersona norādīja, ka krievi Kelloga klātbūtni samitā uzskatījuši par “neproduktīvu”. Šāds solis raisa bažas par Krievijas mēģinājumiem ietekmēt sarunu dinamiku, izslēdzot Ukrainai labvēlīgus pārstāvjus.
Kā ziņots, Ukrainas prezidenta birojs ir definējis trīs galvenos kritērijus, pēc kuriem tas vērtēs Aļaskas samita iznākumu. Kijiva kategoriski noraida jebkādu Ukrainas teritoriju tirdzniecību vai piekāpšanos Krievijai.
Tikmēr Kremlis paziņojis, ka neplāno parakstīt oficiālus dokumentus samita laikā, taču apgalvo, ka informēs presi par jebkādām mutiskām vienošanām.