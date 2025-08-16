#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Ilya PITALEV and Sarah Meyssonnier / various sources / AFP

Aļaskas samita drāma: Tramps brīdina, ka priekšlaicīgi varētu pamest tikšanos ar Putinu 0

LA.LV
21:15, 15. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Aļaskas samits starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kas notiek 15. augustā, ir izraisījis plašu rezonansi, jo tā iznākums var ietekmēt Ukrainas kara gaitu. Tramps, ceļā uz Aļasku, žurnālistiem paziņoja, ka viņa galvenais mērķis ir panākt pamieru Ukrainā, taču brīdināja, ka pametīs sarunas, ja tās nebūs veiksmīgas.

Reklāma
Reklāma

Trampa prioritāte: pamiera sarunas

Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti 55
Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Lasīt citas ziņas

“Es vēlos noteiktas lietas, es vēlētos pamieru. Es vēlos redzēt pamieru pēc iespējas ātrāk. Es nezinu, vai tas notiks šodien. Es nebūšu priecīgs, ja tas šodien nenotiks,” lidmašīnā ceļā uz Aļasku sacīja Tramps.

Viņš uzsvēra, ka sarunas ar Putinu būs izšķirošas, un, ja tās nevirzīsies cerētajā virzienā, viņš ir gatavs tās pārtraukt: “Mēs tiksimies ar prezidentu Putinu Aļaskā, un es domāju, ka viss beigsies labi. Ja nē, es ātri došos prom.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps galveno “darbiņu tā arī neizdarīja”… Putins brīdina: “Nekavējiet progresu!”
Trampa un Putina saruna par pusi īsāka nekā plānots. Kas sagaida Ukrainu?
VIDEO. “Tā ir slikta zīme!” Negaidīts notikums Aglonā procesijas laikā liek ticīgajiem šausmās noelsties

Saskaņā ar CNN ziņām, atsaucoties uz anonīmu Eiropas amatpersonu, Krievija esot ietekmējusi ASV delegācijas sastāvu. Tramps uz Aļasku nav ņēmis līdzi Ukrainas īpašo sūtni Kītu Kellogu, kuru Krievija uzskata par pārāk proukrainisku.

Augsta ranga Trampa administrācijas amatpersona norādīja, ka krievi Kelloga klātbūtni samitā uzskatījuši par “neproduktīvu”. Šāds solis raisa bažas par Krievijas mēģinājumiem ietekmēt sarunu dinamiku, izslēdzot Ukrainai labvēlīgus pārstāvjus.

Kā ziņots, Ukrainas prezidenta birojs ir definējis trīs galvenos kritērijus, pēc kuriem tas vērtēs Aļaskas samita iznākumu. Kijiva kategoriski noraida jebkādu Ukrainas teritoriju tirdzniecību vai piekāpšanos Krievijai.

Tikmēr Kremlis paziņojis, ka neplāno parakstīt oficiālus dokumentus samita laikā, taču apgalvo, ka informēs presi par jebkādām mutiskām vienošanām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti
Tramps: Samits vēl nav sācies, bet Putins jau ir gatavs pieņemt nākotni izšķirošu lēmumu par Ukrainu
TV24
Vai tad telefoniski vienoties nevarēja? Eksperti ieskicē, kāpēc nepieciešama personīga Trampa un Putina tikšanās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.