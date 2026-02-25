Speciālists Ziemeļkorejas jautājumos Laņkovs iekļauts Latvijas melnajā sarakstā pēc VDD lūguma 1
Krievu vēsturnieks un speciālists Ziemeļkorejas jautājumos Andrejs Laņkovs, kuru otrdienas vakarā Rīgā lekcijas laikā aizturēja tiesībsargi, Latvijai nevēlamo personu jeb tā dēvētajā melnajā sarakstā iekļauts pēc Valsts drošības dienesta (VDD) iniciatīvas, noskaidroja aģentūra LETA.
VDD aģentūrai LETA apstiprināja, ka dienests rosināja ārlietu ministrei iekļaut Laņkovu Latvijai nevēlamo personu (“persona non grata”) sarakstā saistībā ar aktivitātēm, kas var radīt apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai.
Plašākus komentārus VDD nesniedza.
Ārlietu ministrijā aģentūrai LETA skaidroja, ka, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu informāciju, ārlietu ministre Baiba Braže (JV) lēmumu par Laņkovu pieņēma saskaņā ar Imigrācijas likuma 61. panta otro daļu, kas paredz – ja ārzemnieks ir Latvijai nevēlama persona, par viņa iekļaušanu “melnajā sarakstā” lemj ārlietu ministrs.
Aizliegums ieceļot Latvijā noteikts uz nenoteiktu laiku.
Latvijai nevēlamo personu sarakstu uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Jau ziņots, ka Laņkovs tika izraidīts uz Igauniju, jo viņam trešdien paredzēta lekcija Tallinā. Tāda otrdien tika rīkota arī Rīgā, viesnīcā “Park Inn by Radisson”, bet tur Laņkovu aizturēja imigrācijas iestādei un pēc tam aizveda uz Igaunijas robežu.
Laņkovs ir speciālists Ziemeļkorejas jautājumos, vēstures doktors, Seulas Kunmina universitātes profesors. Krievijas tiesa viņam piespriedusi sodanaudu par darbību tā dēvētajā nevēlamajā organizācijā.