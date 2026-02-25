Foto. Scanpix/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Krievijas aģenti aktīvi Eiropas valstīs aktīvi iegādājas dzīvojamos un komerciālos nekustamos īpašumus, kas atrodas militāro bāzu, ostu un stratēģiskās infrastruktūras objektu tuvumā. Par to ziņo britu laikraksts “The Telegraph”, atsaucoties uz Rietumu izlūkdienestu avotiem.

Pēc izlūkdienestu ziņotā, šie īpašumi var būt daļa no plaša tā dēvētā “Trojas zirgu” tīkla, kas paredzēts spiegošanai, sabotāžai un sagatavošanās darbiem iespējamiem uzbrukumiem situācijas eskalācijas gadījumā.

Tas ietver noliktavu, dzīvokļu, pamestu ēku, kā arī salu un zemesgabalu iegādi vismaz desmit Eiropas valstīs. Pēc izlūkdienestu sniegtās informācijas, šie objekti varētu tikt izmantoti kā novērošanas bāzes, sabotāžas plānošanas vietas vai slepenas noliktavas.

Trīs Eiropas izlūkdienestu pašreizējie un bijušie darbinieki apgalvo, ka dažos no šiem īpašumiem, iespējams, jau tagad tiek glabāti droni, sprāgstvielas un ieroči vai arī darbojas slepenie aģenti.

Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Eiropā ievērojami pieaudzis ar Maskavu saistītu sabotāžas incidentu skaits. Specdienesti neizslēdz iespēju, ka daļa no šiem incidentiem varētu būt bijusi “ģenerālmēģinājums” plašāka mēroga operācijām.

Pēc izlūkdienestu amatpersonu teiktā, Kremlis var mēģināt rīkoties citādi – bez atklātas karadarbības –, lai izvairītos no NATO 5. panta par kolektīvo aizsardzību iedarbināšanas. Mērķis varētu būt paralizēt transportu, enerģētikas nozari un sakarus NATO valstīs, vienlaikus saglabājot iespēju noliegt savu līdzdalību.

Lielbritānijas ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs iepriekš brīdinājis, ka Krievija pārbauda Rietumus “pelēkajā zonā”, izmantojot metodes, kas atrodas starp karu un mieru.

Īpašu uzmanību piesaistīja gadījums Somijā, kur uzņēmums “Airiston Helmi” iegādājās 17 nekustamos īpašumus stratēģisku jūras maršrutu tuvumā. 2018. gadā veiktajā kratīšanā tur tika atrastas novērošanas sistēmas, helikopteru nosēšanās laukums un moderna sakaru tehnika. Vēlāk Somija faktiski aizliedza Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu.

Vienlaikus vairākās valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē, tiesiskajā regulējumā joprojām pastāv nepilnības, kas ļauj investoriem no Krievijas Federācijas iegādāties stratēģiski nozīmīgus nekustamos īpašumus.

Norvēģijā un Zviedrijā ar Krieviju saistīti subjekti arī iegādājušies nekustamo īpašumu militāro bāzu tuvumā. Izlūkdienestu vērtējumā, daļa no tiem varētu tikt izmantoti novērošanai vai dronu palaišanai.

