Mārupē atklāta lielākā un modernākā iepakojuma un galda spēļu ražotne Baltijā







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Mārupē atklāta lielākā un modernākā iepakojuma un galda spēļu ražotne Baltijā “Folded Box”, kurā top gan ilgtspējīgs iepakojums, tostarp ar drukas dizainu aplīmētas cietā kartona kastes, gan arī galda spēles un puzles.

Spēļu ražotnes izveidošanā ieguldītas 1,7 miljonu eiro investīcijas. Tās veiksmīgi spējuši piesaistīt uzņēmuma “Folded Box” biznesa virzītājspēki – poligrāfijas nozares eksperti Armīns Urbergs un Austris Polis, galda spēļu jomas lietpratējs Egils Grasmanis, kā arī finansējuma piesaistes un strukturēšanas speciālists Roberts Stuģis.

Pati pirmā ražošanai ir tikusi nodota galda spēle “Latvijas Neatkarības karš”, kas ļauj ikvienam izglītojošā veidā iepazīt mūsu valsts brīvības cīņu vēsturi. Šī spēle ir vietējā uzņēmuma “Brain Games” produkts. “Pēdējā laikā mainās globālās piegādes ķēdes. Šobrīd gan politisku, gan vides apsvērumu dēļ daudzi uzņēmumi Eiropā un citviet pasaulē atsakās no Ķīnā ražotas produkcijas, tāpēc, ņemot vērā jaunās ražotnes moderno tehnoloģiju iespējas, mums paveras nozīmīga biznesa tirgus niša,” ir pārliecināts SIA “Folded Box” valdes loceklis un līdzīpašnieks A. Urbergs.

Līdz šā gada beigām ražotnē tiks iedarbinātas 22 jaunas iekārtas, kas paredzētas pužļu un kāršu izciršanai, papīra reljefa veidošanai, kā arī produkcijas pilnas komplektācijas nodrošināšanai. Īpaši gandarīts par jaunās ražotnes izveidošanu ir uzņēmuma “Brain Games” īpašnieks E. Grasmanis, kurš vienmēr ir vēlējies ražot galda spēles Latvijā, taču līdz šim nav bijis tādas iespējas.

Grūdiens – granta neiegūšana

Jaunā “Folded Box” ražotne ir izvietota 2700 kvadrātmetru plašās telpās “Piche” attīstītajā biznesa parkā “Ulmaņa parks II”. Ar iepakojuma ražošanu A. Urbergs kopā ar A. Poli ir nodarbojušies jau vairākus gadus, iepriekš salīdzinoši daudz mazākā uzņēmumā “Folded”, kas atradās turpat netālu – Mārupē.

Tajā aptuveni 1000 kvadrātmetrus lielās ražotnes telpas tika dalītas vēl ar kādu citu uzņēmumu. Līdz šim uzņēmumā “Folded” pamatā izgatavoja augstas pievienotās vērtības cietā kartona iepakojumu Latvijas ražotājiem, kuri savu produkciju eksportē. 2021. gadā uzņēmums strādājis ar 504 tūkstošu eiro apgrozījumu un 18 tūkstošu eiro peļņu. “Mēs ar Austri poligrāfijas nozarē strādājām jau sen, es – kopš 2000. gada, bet Austris – vēl senāk.

Esam veikuši visdažādākos darbus un vienmēr vēlējušies mērķtiecīgi augt un attīstīties. Pēc nejaušas iepazīšanās ar Egilu kādā no uzņēmēju tīklošanās organizācijas “BNI” pasākumiem sapratām, ka varam darboties kopā, jo iepakojuma un galda spēļu ražošana ir visnotaļ līdzīga,” stāsta A. Urbergs, kurš poligrāfijas jomā izglītojies un pieredzi smēlies paša spēkiem. Jau 18 gadus viņam pieder SIA “URBERG poli­grāfijas aģentūra”, kas nodarbojas ar dažādu zīmolu drukas risinājumu izstrādi. Šis uzņēmums ir viens no “Folded Box” kapitāla daļu īpašniekiem.

A. Urbergs teic, ka grūdiens uzņēmuma attīstībai izrādījies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Norvēģijas granta neiegūšana, uz kuru bijis ļoti prāvs pretendentu skaits, bet “Folded” uz to brīdi nav bijis vēl piesaistīts gana liels finansējums. “Tā kā noteikumi paredz, ka projektam ir jābūt īstenotam pat tad, ja grants netiek saņemts, mēs tā arī darījām, turpinot pie tā strādāt.

Organizācijas “BNI” pasākumu ietvaros iepazinos ar R. Stuģi, kuram bija pieredze finansējuma piesaistē. Pateicoties viņam, tika atrasti investori, kas ļāva projektu īstenot. R. Stuģis bija tas, kas palīdzēja šo bildi salikt kopā, piesaistot “Expansion Capital AIFP” investīcijas, SEB bankas aizdevumu un piecus mazos akcionārus,” secina A. Urbergs. Tādējādi riska kapitāla fonds “Folded Box” ražotnes izveidošanā investēja vienu miljonu eiro, privātie investori ieguldīja 200 tūkstošus eiro, dibinātāju pašu kapitāls veidoja vēl 200 tūkstošus eiro, bet banka aizdeva 300 tūkstošus eiro. Kā LIAA biznesa inkubatora dalībniekam “Folded Box” ir piešķirts atbalsts 100 tūkstošu eiro apmērā arī no LIAA.

Top jaunas galda spēles

1,2 miljoni eiro kopumā paredzēti ražošanas iekārtu iegādei. “Pavisam līdz gada beigām darbu sāks 22 jaunas iekārtas, taču četras no tām ir poligrāfijas nozarei unikālākas un netipiskākas. Viena no tām ir jaudīga un ātra pužļu izcērtamā iekārta, kas sver 16 tonnas. Pieļauju, ka otras tādas nav nevienā no Baltijas valstīm.

Otra ir paredzēta automatizētai iepakojuma kastu aplīmēšanai ar drukātu dizainu. Tā ir viena no ātrākajām šāda veida iekārtām, kas 8 stundās spēj aplīmēt 16 tūkstošus kastu. Trešā ir spēļu kāršu izgatavošanas iekārta, kas spēj saražot jau pilnībā gatavus kāršu komplektus. Ceturtā ir prototipēšanas iekārta, kas ir unikāla tās plašās funkcionalitātes dēļ. Izgatavot prototipu ir svarīgi, lai pārbaudītu dažādas tehnoloģiskās nisanses,” klāsta uzņēmējs.

Jaunās ražotnes tehnoloģijas spēj veikt visus poligrāfijas darbus, kādi nepieciešami “Brain Games” galda spēļu ražošanai. Arī līdz šim pasaulē vislielākos panākumus guvusī spēle “IceCool”, kas līdz šim bija simtprocentīgi Latvijā izstrādāts, bet – ne ražots produkts, turpmāk tiks ražota Latvijā. “Izņēmums ir tikai spēļu figūriņas, tostarp mazie pingvīniņi, kas šobrīd vēl tiek izgatavoti ārpus Latvijas. Taču tas ir tikai laika jautājums, kad šādas figūriņas tiks izgatavotas arī mūsu valstī,” lēš A. Urbergs.

Šobrīd notiek darbs pie vairāku jaunu “Brain Games” galda spēļu izstrādes un prototipēšanas. A. Urbergs ir gandarīts, ka Latvijas uzņēmumi, kuri iepakojumus saviem eksportam paredzētajiem produktiem iepriekš iegādājās Ķīnā, tagad izvēlas tos ražot Latvijā, piemēram, viens no “Folded Box” klientiem – uzņēmums “SAF Tehnika”, kurš jaunās ražotnes produkciju izvēlējies CO2 mērītājiem “Aranet4”.

Ambiciozi attīstības plāni

Ražošanas apjomu ziņā galda spēļu īpatsvars tiek plānots nedaudz lielāks par iepakojuma ražošanas apjomu, aptuveni 60%. “Ir ļoti labi, ka mums ir divi attīstības virzieni, jo uzņēmējdarbībā ir labāk stāvēt uz divām kājām, nevis uz vienas. Mūsu mērķis pamatā ir eksports, jo Latvijas tirgus ir par mazu, pasūtījumu apjomi ir salīdzinoši nelieli.

Gan galda spēlēm, gan iepakojumam ir ļoti liels eksporta potenciāls, jo īpaši, ņemot vērā daudzu Eiropas valstu atteikšanos no Āzijas valstu ražotāju piegādēm. Mums ir labi signāli no potenciālajiem klientiem eksporta tirgos, esam jau veikuši aprēķinus pasūtījumiem, kur viena darījuma summa ir miljons eiro,” atklāj A. Urbergs. Galvenie “Folded Box” eksporta tirgi ir Eiropas un Skandināvijas valstis, jo šobrīd tās ir īpaši ieinteresētas samazināt ne tikai loģistikas un kvalitātes, bet arī ģeopolitiskos riskus visām preču piegādēm no Ķīnas.

Kā tuvākos konkurentus uzņēmējs min lielo Eiropas valstu, piemēram, Polijas un Vācijas, ražotājus. “No konkurentiem atšķiramies, jo esam jauns ražotājs. Jaunam un agresīvam uzņēmumam noteikti ir vieglāk nekā vecam un nogurušam. Varam būt elastīgāki par lielajiem ražotājiem, kuros ražošanas process ir ilgāks un smagnējāks. Spējam efektīvāk strādāt ar klientiem,” teic A. Urbergs. Jau pēc gada “Folded Box” plāno būt vadošais iepakojuma un galda spēļu ražotājs Baltijā, bet pēc pieciem gadiem sasniegt 16 miljonu eiro lielu apgrozījumu.

Lai arī poligrāfijas izejmateriālu cenas ir divas reizes lielākas nekā pirms gada, modernās tehnoloģijas uzņēmumam ļauj samazināt ražošanas izmaksas, tādējādi piedāvājot konkurētspējīgas cenas saviem klientiem. Šobrīd uzņēmumā strādā 23 darbinieki, līdz ar gaidāmo ražošanas apjoma pieaugumu gada beigās to skaits varētu dubultoties, lēš uzņēmējs. 2023. gadā uzņēmums plāno izgatavot vairāk nekā 2,5 miljonus cietā kartona kastu, tajā skaitā daudzas jaunas galda spēles.

Sēkla

Pieredze poligrāfijā.

Iepakojuma un galda spēļu ražošanas apvienošana.

Profesionālas vadības komandas izveidošana.

Dīgsti

Iesaiste LIAA pasākumos.

Nozīmīgu investīciju un finansējuma piesaiste.

Tradicionālo piegādes ķēžu struktūras izmaiņas pasaulē.

Augļi

Baltijā modernākās iepakojuma un galda spēļu ražotnes izveide.

Plāni uzstādīt 22 jaunas iekārtas.

Vēl līdz gada beigām – divkāršot darbinieku skaitu.

Ievērojams eksporta potenciāls.

VĒRTĒJUMS: Spēs veiksmīgi konkurēt

“Expansion Capital AIFP” valdes priekšsēdētājs Zigmārs Reklaitis: “”Folded Box” ir nozīmīgs papildinājums “Expansion Capital” investīciju portfelim ar plašu un pieredzējušu komandu gan vietējā, gan eksporta tirgos. Mūs pārliecina “Folded Box” vīzija par šobrīd reģionā unikālu ražošanas bāzi, kas apvieno efektivitāti ar elastību un vienlaikus arī iespēju veiksmīgi konkurēt vairākos biznesa segmentos, kas palīdzēs nodrošināt uzņēmuma stabilitāti dažādās tirgus situācijās.”