Rudenī Latvijā darbu sāks lielākā galda spēļu ražotne Baltijā. Kādas spēles šobrīd ir topā?

Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rudenī Latvijā darbu sāks lielākā galda spēļu ražotne Baltijā. Tās izveidošanā ir iesaistījies uzņēmums “Brain Games”, kas plāno iekarot pavisam jaunu tirgus nišu, sākot arī puzļu ražošanu.

Jau bērnībā uzņēmuma “Brain Games” īpašnieks Egils Grasmanis bija aizrautīgs galda spēļu spēlētājs. Pēc mācību stundām Rīgas 1. ģimnāzijā viņš ļoti bieži gāja pie vecmāmiņas pusdienot un uzspēlēt ar viņu kādu “Duraka”, “Melnā Pētera” vai “Džokera” kāršu partiju, vai arī dambreti.

“Vecmāmiņa bija tā, kura man iemācīja spēlētprieku. Par tiem laikiem man ir ļoti skaistas un gaišas atmiņas,” teic uzņēmējs. Uzņēmumu “Brain Games” E. Grasmanis kopā ar vēl diviem galda spēļu entuziastiem – Reini Rubeni un Pāvilu Jurjānu – izveidoja 2004. gadā, pateicoties tolaik ļoti populārajai spēlei “Katanas ieceļotāji”, ar kuru draugi tā aizrāvušies, ka pie spēļu galda pavadījuši veselu diennakti.

“Šī spēle man pavēra gluži jaunu pasauli, tā joprojām ir viena no manām mīļākajām galda spēlēm. Spēle bija angļu valodā, P. Jurjānam radās doma uzrunāt ārvalstu izdevējus, lai varētu to iztulkot un piedāvāt plašākai auditorijai Latvijā. Aizbraucām uz starptautisku spēļu nozares izstādi Vācijā, kur ar vācu izdevējiem vienojāmies par tiesībām to izplatīt Latvijā. Tā arī aizsākās “Brain Games”,” atceras E. Grasmanis.

Vēlāk spēlei radītas versijas arī lietuviešu un igauņu valodā, tā izplatīta arī kaimiņvalstīs. Sākotnēji spēli varēja iegādāties grāmatnīcās un rotaļlietu veikalos. Ar nosaukumu “Katana” šī spēle joprojām vēl ir nopērkama “Brain Games” tirdzniecības vietās. “”Katanas ieceļotāji” savā ziņā ir modernā klasika,” vērtē spēļu eksperts, atzīstot, ka laba spēle ir tāda, kas paver iespēju ikvienam spēlētājam līdz pat spēles beigām izlauzties un uzvarēt.

Saglabā zīmolu ārvalstu tirgos

Šobrīd no trim uzņēmuma “Brain Bames” dibinātājiem pie vadības grožiem ir palicis tikai E. Grasmanis. “Mēs joprojām esam labi draugi. R. Rubenis turpināja karjeru finanšu jomā, ar laiku kļuva par “Swedbank” valdes priekšsēdētāju. Uzņēmuma darbā iesaistījās arī mana sieva, kas ir ļoti spēcīga finansiste, sākām domāt par starptautiskiem tirgiem, kas ar laiku atmaksājās,” stāsta E. Grasmanis.

2011. gadā “Brain Games” sāka izdot paši savas spēles, bet 2014. gadā tika izveidots uzņēmums “Brain Games Publishing”. SIA “Brain Games” ir meitas uzņēmumi abās kaimiņvalstīs – Lietuvā “New Media Publishing” – tirdzniecības ķēde ar septiņiem veikaliem, Igaunijā – uzņēmums “Brain Games OU” ar trīs veikaliem.

Latvijā “Brain Games” ir trīs veikali – Kr. Barona ielā un tirdzniecības centros “Alfa” un “Riga Plaza”. Savukārt SIA “Brain Games Publishing” ir meitas uzņēmums Amerikā – “Brain Games USA”. “Vēlējāmies saglabāt savu zīmolu angļu valodā runājošajos tirgos. Tas mums izdevās,” ir gandarīts E. Grasmanis.

Izšāva pingvīni

“Uzņēmums “Brain Games Publishing” strādā līdzīgi kā grāmatu izdevniecība. Autori iesūta savas idejas. Ja kāda no tām šķiet ar starptautisku potenciālu, lūdzam, lai atsūta prototipu. Viss, kas mums ir nepieciešams no autora, ir labi funkcionējoša galda spēles mehānika, proti, lai to ir viegli spēlēt un tā ir saistoša mērķa auditorijai,” saka E. Grasmanis.

Viss pārējais ir izdevniecības rokās. Laiks no līguma parakstīšanas ar autoru, līdz spēle nonāk veikala plauktā, ir aptuveni divi gadi. “Brain Games Publishing” ir sadarbības par­tneri vairāk nekā 40 pasaules valstīs. “Ar viņiem tiekamies starptautiskajās izstādēs un iepazīstinām ar spēlēm, kas tiks izdotas pēc pusgada vai gada. No partneru intereses mēs varam prognozēt, kuras spēles “izšaus”, kuras būs mazāk populāras,” teic uzņēmējs.

Līdz šim vislielākos panākumus ir guvusi spēle “IceCool”, kas ir simtprocentīgs Latvijas produkts. Spēli veidojuši četri “Brain Games” darbinieki – E. Grasmanis, Jānis Grunte, Edgars Zaķis un Reinis Butāns. “Tā ir visvairāk apbalvotākā bērnu spēle pasaulē. Arī šobrīd ASV tirgū tā ir izpārdota,” teic uzņēmējs.

“IceCool” spēle ir neparasta ar to, ka spēlētāji ar knipja palīdzību slidina pa laukumu pingvīnu figūras, bet spēles laukums saliekas no vairākām kastēm. Ir pat noticis “IceCool” pasaules čempionāts, kurā piedalījās teju 20 valstu galda spēļu entuziasti. E. Grasmanis teic, ka honorāri galda spēļu ideju autoriem ir visnotaļ labi, īpaši tad, ja spēle tiek izdota lielos starptautiskos tirgos. “Piemēram, spēles “Katanas ieceļotāji” autors ir kāds zobārsts no Vācijas. Tiesa gan, nu jau sen viņš vairs nav zob­ārsts,” smej E. Grasmanis.

Ražos Latvijā, arī puzles

Šobrīd spēļu ražošana notiek Ķīnā. “Šoruden tiks atklāta pirmā nopietnā spēļu ražotne Latvijā. Tā būs Rīgā, Ulmaņa gatvē. Mums būs ļoti augstas kvalitātes un lielas kapacitātes iekārtas, kas ļaus saražot spēles vajadzīgajā daudzumā ne tikai mums pašiem, bet arī piedāvāt ražošanas pakalpojumus citām izdevniecībām gan Baltijā, gan Eiropā. Par šādu iespēju jau šobrīd ir ļoti liela interese,” saka E. Grasmanis.

Covid-19 pandēmijas laikā galda spēļu bizness ir piedzīvojis ļoti lielu kāpumu. Daudzas ģimenes saprata, ka galda spēļu spēlēšana ir ne tikai lielisks, bet arī jēgpilns laika pavadīšanas veids. Ja parasti spēļu ražošanas laiks ir no sešām līdz astoņām nedēļām, tad pandēmijas laikā tas palielinājās no sešiem līdz astoņiem mēnešiem. Ņemot vērā transporta izmaksas un piegādes laiku no Ķīnas, jaunajai ražotnei redzu lielu attīstības perspektīvu,” teic uzņēmējs.

Spēļu ražotnei piesaistītās investīcijas ir 1,7 miljoni eiro, tajā tiks nodarbināti vairāk nekā 20 cilvēki. “Brain Games” būs viens no četriem jaunās ražotnes projekta attīstītājiem. To realizēs uzņēmums “Folded”, kas ražo cietā kartona iepakojumu. “Jaunā ražotne, kas būs lielākā šāda veida ražotne Baltijā, nodrošinās gan galda spēļu ražošanu, gan iespēju iesaistīties pavisam jaunā tirgus segmentā – puzļu ražošanā,” teic uzņēmējs.

Desmit jaunas spēles

Pēdējos divos gados “Brain Games Publishing” nav izdevis jaunas spēles, taču šā gada beigās un nākamā gada sākumā uzņēmums nāks klajā ar desmit jaunām oriģinālspēlēm, sola E. Grasmanis. “Viena no tām būs līdzīga “IceCool”, bet par citu tēmu. Būs arī turpinājumi citiem mūsu veiksmīgajiem projektiem, kā arī vairākas jaunas kāršu spēles. Tiesa gan, autori būs no citām valstīm. Diemžēl mūsu sortimentā būs tikai dažas Latvijas autoru spēles, tāpēc vēlētos aicināt vietējos autorus sūtīt mums jaunas idejas. Esam atvērti izskatīt tās visas,” teic “Brain Games” vadītājs.

Līdz šim “Brain Games Publishing” ir izdevis teju 30 spēles. Par veiksmīgu tiek uzskatīta 50 tūkstošu eksemplāru liela pirmā tirāža, kādu ir piedzīvojušas spēles “IceCool” un “Team 3”. Pārējo spēļu pirmās tirāžas ir no trīs līdz desmit tūkstošiem eksemplāru. “IceCool” ir visvairāk pārdotā spēle, pasaulē jau realizēti 400 tūkst. eksemplāru 18 dažādās valodās.

“Šis gads mums ir sācies ļoti veiksmīgi, apgrozījums ir audzis par aptuveni 40%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu 2020. gadā. Gan pagājušais, gan aizpagājušais gads apgrozījuma ziņā uzņēmumam bija rekorda gadi, bet šis gads būs vēl labāks. Palielinām savu daļu Baltijas tirgū, nākamajos gados būtiski audzēsim muskuļus arī starptautiskajos tirgos,” ir pārliecināts E. Grasmanis.

Pērn SIA “Brain Games” apgrozījums bija 3,13 miljoni eiro, bet peļņa – 0,38 miljoni eiro. E. Grasmanis atzīst, ka Baltijas mērogā uzņēmumam lielas konkurences nav. “Tādi uzņēmumi, kas darbojas tikai galda spēļu biznesā Baltijā, ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.

Šajā salīdzinoši nelielajā tirgū ir jāstrādā ar četrām valodām – latviešu, lietuviešu, igauņu un krievu. Lokalizēto spēļu izvēle nav tik plaša, kāda tā ir spēlēm angļu valodā. Esam uzlikuši ļoti augstu kvalitātes latiņu spēļu lokalizēšanai,” teic uzņēmējs. Viņš neieteiktu jauniem uzņēmumiem mesties galda spēļu biznesā, jo tirgus esot visnotaļ piesātināts.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

Uzņēmuma dibinātāju – galda spēļu entuziastu spēlētprieks.

Dīgsts

Pasaulē populārās spēles “Katanas ieceļotāji” latviskošana.

Augļi

Plašs tirdzniecības tīkls Baltijas valstīs, meitas uzņēmums ASV, iesaistīšanās lielākās galda spēļu ražotnes Baltijā izveidošanā.

Vērtējums: Latvieši – galda spēļu tauta

Grāmatu tīkla “Jānis Roze” sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja Ilze Veisbārde: Mūsu grāmatnīcas bija pirmās, kuras savā sortimentā iekļāva “Brain Games” galda spēles. Puiši pie mums ieradās ar “Katanu”, šī spēle ātri kļuva ļoti populāra.

Tolaik mums pārdošanā bija tikai tā laika klasika, kā, piemēram, “Riču Raču” un “Cirks”. Vēlāk tirgojām arī citas “Brain Games” spēles, ļoti labi pārdošanas rezultāti bija “Ice­Cool”. Laba galda spēle līdzinās labai grāmatai, ar to var doties ceļojumā, tā ir fantastikas romāna cienīga. “Brain Games” darbinieki braukāja pa grāmatnīcām, prezentēja spēles, izspēlēja tās kopā ar veikalu apmeklētājiem.

Varētu teikt, ka latvieši ir galda spēļu tauta, daudzās ģimenēs spēļu spēlēšana jau ir kļuvusi par tradīciju. Īpaši liels pieprasījums pēc galda spēlēm bija “Covid-19” pandēmijas laikā, daudziem spēļu spēlēšana bija lielisks kopā būšanas un laika pavadīšanas laiks.