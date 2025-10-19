Spēsi zibenīgi atrisināt lielāko daļu problēmu. Nedēļas horoskops no 20. līdz 26. oktobrim 0
Auns
Šonedēļ tev nāksies kārtīgi pastrādāt, citādi nepabeigto lietu bagāža var nopietni aizkavēt tavu virzību uz priekšu. Darbs neskaidros apstākļos – tas ir par tevi. Vismaz netērē laiku tukšām sarunām, jo jebkurš neapdomīgs vārds var nostrādāt pret tevi. Ja ieklausīsies sevī un uzticēsies intuīcijai, tev paveiksies, un gandrīz viss iecerētais var kļūt par realitāti.
Vērsis
Šonedēļ tu būsi notikumu centrā un gandrīz visur pieprasīts kā kompānijas dvēsele un neordināra personība. Pirmdien noteikti atradīsi risinājumu kādam tevi satraucošam jautājumam vai veiksmīgu izeju no sarežģītas situācijas. Esi uzmanīgs ar dokumentiem – pārbaudi visus līgumus. Centies kontrolēt notiekošo un situācija atrisināsies tev par labu.
Dvīņi
Ja tev ir interesantas idejas un radošas domas, tās noteikti būs pieprasītas un dzīvotspējīgas – vēl arī peļņu var nest. Droši virzi uz priekšu savas radošās un profesionālās ieceres – panākumi noteikti neizpaliks. Kāds no jaunajiem paziņām var dāvāt tev romantiku un izrādīties tava īstā otrā pusīte.
Vēzis
Nedēļa būs neparasta un saspringta. Taču Fortūna tev smaidīs. Darbā un biznesa attiecībās iespējami daudzsološi piedāvājumi no jauniem partneriem, kā arī sen gaidīta peļņa no jau pabeigtiem projektiem. Piektdiena būs nedēļas sarežģītākā diena – neko jaunu gan nevajadzētu uzsākt. Izvairies no liekiem un nepatīkamiem kontaktiem. Neaizmirsti par atpūtu, citādi uzkrātais nogurums var likt sevi manīt visnepiemērotākajā brīdī.
Lauva
Izskatās, ka tu pārāk bieži šaubies un ilgi vilcinies, kamēr citi vienkārši dara. Šī situācija var mudināt pieņemt nopietnus un atbildīgus lēmumus. Otrdien iespējams veiksmīgs brauciens vai komandējums. Ceturtdien ieklausies kolēģu un draugu padomos. Pārskati attiecības ar tuvajiem – iespējams, tu no viņiem prasi pārāk daudz.
Jaunava
Šonedēļ tev noteikti noderēs visa tava apdomība un savaldība – tās palīdzēs kaut nedaudz līdzsvarot tavu impulsivitāti. Nedēļas pirmajā pusē īpaši veiksmīgi noritēs gan darījumu tikšanās, gan izbraukumi pa pilsētu, gan ciemošanās pie draugiem. Ceturtdien nāksies ātri pieņemt lēmumus un mainīt plānus. Kāds slepens atbalstītājs var palīdzēt tev atrast jaunu darbu – ja vien pierādīsi savu profesionalitāti.
Svari
Zvaigznes saka, ka nedēļas sākumā tu spēsi zibenīgi atrisināt lielāko daļu problēmu. Ja neslinkosi, tev pavērsies lieliskas iespējas. Klausies iekšējā balsī – tā palīdzēs tev izvēlēties pareizo ceļu. Nedēļas otrajā pusē gaidāma romantika un kaislības.
Skorpions
Tava centība ļaus tev izcelties, un vadība to noteikti novērtēs. Nekaitēs, ja ieklausīsies draugu un uzticamu kolēģu padomos. Parādīsies arī papildus ienākumi. Un neaizmirsti par atpūtu – tev vajag noņemt nogurumu, iespējams, ar kādu ceļojumu.
Strēlnieks
Šonedēļ centies kontrolēt savas emocijas, lai citi tevi neuztvertu kā pārāk ātri aizkaitināmu vai pat agresīvu. Trešdien un piektdien labāk paļauties tikai uz sevi – partneri var pievilt. Brīvdienās būs jāpieķeras mājas lietām – tas būs svarīgi.
Mežāzis
Šonedēļ tev bieži būs izvēle – iesaistīties notikumos vai palikt malā. Var pavērties lieliska iespēja sevi parādīt jaunā kompānijā vai jomā. Konflikti ar tuvajiem var tikt izraisīti tieši no tavas puses – iespējams, to pat nepamani. Brīvdienās atslābsti un ļauj sev kārtīgi atpūsties.
Ūdensvīrs
Tava spēja atrast risinājumus nestandarta ceļā tagad būs ļoti noderīga. Darba atmosfēra būs pozitīva, un spēsi paveikt daudz. Mājas lietās esi iecietīgs un respektē citu viedokļus. Svētdien nepaliec mājās bezdarbībā – kusties!
Zivis
Nedēļas sākumā un beigās darbā var rasties saspringtas situācijas – rīkojies piesardzīgi un apdomīgi. Otrdien varēsi atrisināt problēmu, kas jau sen kaitina, taču būs jākoncentrējas un jāiet uz mērķi soli pa solim. Esi vērīgs ceturtdien – saņemtie piedāvājumi var pavērt durvis uz karjeras izaugsmi.