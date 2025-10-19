Nozags un pateiks “piedod”? Cik droša ir “airBaltic” jaunā draudzība ar aviokompānijām, kas lido uz Maskavu 0
Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” iznomās lidmašīnas ar apkalpi Serbijas nacionālajai lidsabiedrībai “Air Serbia”, paredz abu aviokompāniju parakstītais līgums.
Pēc “Air Serbia” sniegtās informācijas, no šā gada 1. novembra “airBaltic” veiks lidojumus “Air Serbia” vārdā, izmantojot lidmašīnas “Airbus A220-300” ar 148 pasažieru vietām.
Gaidāmajā ziemas sezonā “Air Serbia” izmantos divas “airBaltic” lidmašīnas, savukārt nākamā gada vasaras sezonā iznomāto lidmašīnu skaits tiks palielināts līdz četrām, norāda “Air Serbia”.
Līguma termiņš ir divi gadi.
Vienlaikus “airBaltic” platformā “X” norāda, ka aviokompānija pilna servisa nomas pakalpojumu (ACMI) nodrošina tikai sadarbības partnerim noteiktos galamērķos – Ziemeļeiropā un Dienvideiropā. “Mūsu lidmašīnas netiks izmantotas lidojumos uz Krieviju vai Baltkrieviju, tostarp neveiks pārlidojumus pār šo valstu teritorijām,” teikts paziņojumā.
Jau ziņots, ka kopš 2015. gada “airBaltic”un “Air Serbia” veic sadarbības lidojumus, izmantojot abu aviokompāniju kodus.
2024. gadā “airBaltic” koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija “Lufthansa” kļuva par “airBaltic” akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% “airBaltic” akciju, “Lufthansa” – 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 1,62%, bet 0,01% – citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc “airBaltic” akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) “Lufthansa” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19. augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas “Lufthansa”, veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā “airBaltic” pirms potenciālā IPO.