Putins nosauc, kuru apgabalu vēlas apmaiņā pret kara izbeigšanu 0
Amerikāņu plašsaziņas līdzekļi apgalvo, ka Vladimirs Putins ir gatavs izbeigt karu, ja iegūs kontroli pār Doņeckas apgabalu. Kremļa diktatora teroristiskās prasības varētu būt dūmu aizsegs Trampam, pēc kura Krievija turpinās savu ofensīvu, raksta dialog.ua.
Vladimirs Putins īstenoja Donalda Trampa uzmanības novēršanas taktiku, paziņojot par gatavību izbeigt karu, ja viņam tiktu nodots Doņeckas apgabals, ziņo laikraksts “Washington Post”.
Laikraksts apgalvo, ka Kremļa diktators it kā piekrīt atdot kontroli pār īslaicīgi okupētajām Hersonas un Zaporožjes apgabalu daļām Ukrainai, ja tiks izpildīti norādītie nosacījumi.
Publikācijas avoti Baltajā namā optimistiski reaģēja uz Putina vārdiem, uzskatot tos par mazāk plašu teritoriālu prasību nekā tā, kas tika izteikta Aļaskā augustā.
“Maz ticams, ka ukraiņi to uztvers šādi,” atbildēja kāds Eiropas diplomāts, kas ir arī WSJ avots.
Iepriekš minētais apgalvojums ir patiess, jo Ukraina pašreizējā realitātē nevar uzticēties neviena Krievijas politiķa izteikumiem.
“Mēs neatņemsim Krimu; tā ir pilnīga stulbība,” 1999. gada 9. oktobrī paziņoja Vladimirs Putins, kā liecina video liecības.
Tajā pašā paziņojumā topošais militārais agresors brīdināja, ka, ja Krievija sāks atņemt lietas citiem, viņi atņems vēl vairāk no tās. Pēc Putina teiktā, Krievijai ir “400 strīdīgu teritoriju”, un tā neatgūsies no šādas pārdales.
“Krima nav strīdīga teritorija; tur nebija etniska konflikta. Mēs jau sen atzinām Ukrainas robežas,” Kremļa diktators apgalvoja kameras priekšā 2008. gadā. Līdzīgu retoriku pauda arī Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
“Kāda jēga Krievijai kādam uzbrukt? Krievija nekad nevienam nav uzbrukusi visā savas vēstures laikā,” Peskovs sacīja 2022. gada 20. februārī, četras dienas pirms iebrukuma Ukrainā.
Iepriekš minētie apgalvojumi pierāda, ka Kremļa diktatora atklāti teroristiskās prasības attiecībā uz Doņeckas apgabalu varētu būt Trampa “dūmu aizsegs”, pēc kura Krievija turpinās ofensīvu dziļi Ukrainā.