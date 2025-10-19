VIDEO. “Mani apčakarēja!” Sieviete ar slepeno kameru atmasko mājražotājus Vērmanes dārzā. Vai tas viss tiešām ir teātris? 1

LA.LV
17:21, 19. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Gadatirdziņi ir viena no latvieša izklaidēm – katrā gadalaikā mums ir savs tirdziņš ar savu tematiku un šobrīd, protams, ne tikai Rīgā, bet arī daudzviet citur notiek rudens amatnieku gadatirdziņi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Turiet ciet savu muti!” Veidemane, satraucoties par Maestro, iekuļas publiskā strīdā
Bijušais diplomāts: Savulaik līdzīgu kļūdu pieļāva Raimonds Pauls. Tautā mīlētais komponists nespēja pretoties lielas naudas vilinājumam 91
Hormons, kas traucē notievēt: 8 produkti, kas palīdz samazināt kortizola līmeni
Lasīt citas ziņas

Satura veidotāja Arīna devusies uz mājražotāju tirdziņu Vērmanes dārzā. Tur iegādājusies īpašu gredzenu par 40 eiro. Tikai pēc tam internetā atradusi, ka precīzi tieši tādi paši gredzeni nopērkami gan Shein, gan citās interneta vietnēs par bez maz vai smieklīgu cenu – 1 eiro.

Vai latviešu mājražotāji no Ķīnas pērk formiņas un tad šādus gredzenus pārdod kā roku darbu? Viņa ar slēptās kameras palīdzību centās noskaidrot patiesību, iztaujājot pārdevējus, vai formiņas paši domāja, vai gredzeni tomēr izlieti no Ķīnā iegādātām formām, vai tas ir roku darbs, vai tomēr pakaļdarinājums.

CITI ŠOBRĪD LASA
50 miljonu ēnā: vai “Rail Baltica” sapņu tilts pār Daugavu tā arī paliks nepabeigts?
Lato Lapsa: Tas, cik strauji un nekaunīgi notiek komunistiskās ideoloģijas normu atkalieviešana, pat man ir pārsteigums
VIDEO. “Citai sievietei viņš draudēja, ka izvaros viņas meitiņu!” Ukrainiete Olena sniedz interviju latviešiem par uzbrukumu Šveicē

“Mācība man pašai- pirms pērc apskaties internetā, jo pat tirdziņos nevari būt droša. It kā mājražotāji, bet it kā daļēji. Īsts dizaineris uzliks uz savas orģinālrotas savus iniciāļus. Būsim acīgi!” viņa saka.

View on Threads

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Turiet ciet savu muti!” Veidemane, satraucoties par Maestro, iekuļas publiskā strīdā
“”Fujaki”, kuri nemāk uzvilkt prezervatīvu, tagad rakstīs vadlīnijas ginekoloģijā,” sievietes sašutušas par NA un LPV ieteikumiem pirms aborta veikšanas
“Viņš ir otrs lielākais narciss aiz Gobzema, bet Broks – sms kredītu karalis!” Ko tauta runā par Hermaņa plānoto apvērsumu politikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.