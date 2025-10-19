VIDEO. “Mani apčakarēja!” Sieviete ar slepeno kameru atmasko mājražotājus Vērmanes dārzā. Vai tas viss tiešām ir teātris? 1
Gadatirdziņi ir viena no latvieša izklaidēm – katrā gadalaikā mums ir savs tirdziņš ar savu tematiku un šobrīd, protams, ne tikai Rīgā, bet arī daudzviet citur notiek rudens amatnieku gadatirdziņi.
Satura veidotāja Arīna devusies uz mājražotāju tirdziņu Vērmanes dārzā. Tur iegādājusies īpašu gredzenu par 40 eiro. Tikai pēc tam internetā atradusi, ka precīzi tieši tādi paši gredzeni nopērkami gan Shein, gan citās interneta vietnēs par bez maz vai smieklīgu cenu – 1 eiro.
Vai latviešu mājražotāji no Ķīnas pērk formiņas un tad šādus gredzenus pārdod kā roku darbu? Viņa ar slēptās kameras palīdzību centās noskaidrot patiesību, iztaujājot pārdevējus, vai formiņas paši domāja, vai gredzeni tomēr izlieti no Ķīnā iegādātām formām, vai tas ir roku darbs, vai tomēr pakaļdarinājums.
“Mācība man pašai- pirms pērc apskaties internetā, jo pat tirdziņos nevari būt droša. It kā mājražotāji, bet it kā daļēji. Īsts dizaineris uzliks uz savas orģinālrotas savus iniciāļus. Būsim acīgi!” viņa saka.
