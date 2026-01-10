“Šī ir rūgta mācība visiem.” Sprindžuks pēc sprādziena Torņakalnā atklāj, kas ir dzīves nepieciešamība 0

LA.LV
21:34, 10. janvāris 2026
Viedokļi

Gāzes sprādziens Torņakalnā nebija pirmais mūsu vēsturē – tādu mums bijuši daudz. Tomēr tas bija skarbs atgādinājums, kādas sekas var būt patvaļīgai rīcībai. Postaža nebija tikai vienam dzīvoklim, bet visai mājai. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (AS) Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” atklāj, ko nepieciešams mainīt, lai nodrošinātos pret šādiem gadījumiem.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai
VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – gājuši bojā trīs cilvēki 45
Lasīt citas ziņas

Sprindžuks stāsta, ka mājokļu apdrošināšana ir dzīves nepieciešamība. Domei vai domes nomniekam – cilvēkam, kas dzīvo pašvaldības dzīvoklī, – ir jāapdrošina īpašums. Šādi gāzes sprādzieni neskar tikai vienu dzīvokli, bet var paralizēt visu māju, teic Sprindžuks. “Šī ir rūgta mācība visiem,” uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks.

Vairāk skaties sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
Anita Daukšte: Gāzes sprādziens Bauskas ielā: sekas jāapmaksā visiem?!
TV24
Rīgas mērs apsekojis numuriņus, kuros izmitināti Bauskas ielas ēkas iedzīvotāji: Neredzēju nekādus “dzīvniekus”
Bauskas ielas iedzīvotāju liktenis vēl nav zināms: priekšā svarīgi lēmumi par sprādzienā cietušajiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.