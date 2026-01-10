“Šī ir rūgta mācība visiem.” Sprindžuks pēc sprādziena Torņakalnā atklāj, kas ir dzīves nepieciešamība 0
Gāzes sprādziens Torņakalnā nebija pirmais mūsu vēsturē – tādu mums bijuši daudz. Tomēr tas bija skarbs atgādinājums, kādas sekas var būt patvaļīgai rīcībai. Postaža nebija tikai vienam dzīvoklim, bet visai mājai. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (AS) Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” atklāj, ko nepieciešams mainīt, lai nodrošinātos pret šādiem gadījumiem.
Sprindžuks stāsta, ka mājokļu apdrošināšana ir dzīves nepieciešamība. Domei vai domes nomniekam – cilvēkam, kas dzīvo pašvaldības dzīvoklī, – ir jāapdrošina īpašums. Šādi gāzes sprādzieni neskar tikai vienu dzīvokli, bet var paralizēt visu māju, teic Sprindžuks. “Šī ir rūgta mācība visiem,” uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks.
