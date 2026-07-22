Cilvēki atpūšas Vecāķu pludmalē.

Sinoptiķi beidzot iepriecina: jau drīz Latvijā atgriezīsies īsta vasara 3

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LETA
9:10, 22. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Šīs nedēļas nogalē Latvijā paaugstināsies gaisa temperatūra un vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

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Tuvākajās diennaktīs būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Naktīs dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem. Ceturtdien temperatūra nepārsniegs +16..+21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz +18..+23 grādiem, savukārt svētdien gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

Nākamā nedēļa būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz +28 grādiem, reizēm gaidāms lietus un pērkona negaiss.

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Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem augusts Latvijā gaidāms aptuveni grādu siltāks par normu, nokrišņu daudzums vasaras pēdējā mēnesī varētu būt tuvu normai.

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