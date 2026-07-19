“Šo ballīti vairs nevaram apmaksāt!” Zivtiņš par migrantu integrācijas programmām un nelikumībām 0

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LA.LV
6:22, 19. jūlijs 2026
Viedokļi

Saeimas Iekšējās drošības komisijā līdz šim neesot notikušas sarunas par iespējamām nelikumībām migrantu integrācijas programmās, TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš. Vienlaikus viņš atzīst, ka personīgi kā deputāts par šādiem iespējamiem gadījumiem nesen esot saņēmis informāciju.

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Pēc Zivtiņa teiktā, viņa rīcībā esošās ziņas pagaidām nav bijušas oficiālu komisijas diskusiju priekšmets. Tomēr viņš norāda, ka, cik viņam zināms, atbildīgās struktūras par šo jautājumu jau esot ieinteresējušās un tālāk ar to strādā.

Deputāts uzsver, ka šādos gadījumos jāļauj kompetentajām iestādēm darīt savu darbu un izvērtēt, vai tiešām notikušas nelikumības vai finansējuma izmantošanā bijušas problēmas. Viņaprāt, priekšlaicīgi izdarīt secinājumus nebūtu pareizi, taču signālus ignorēt arī nevar.

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Vienlaikus Zivtiņš plašāk runā par valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Viņa ieskatā šis jautājums būtu nopietni jāpārskata, īpaši laikā, kad valstī ir sarežģīta finansiālā situācija.

Viņš norāda, ka nevalstiskās organizācijas, kurām tiek piešķirti līdzekļi no valsts budžeta, būtu rūpīgāk jāizvērtē. Deputāta ieskatā valstij jāskatās, kur nauda tiek novirzīta, kādiem mērķiem tā tiek tērēta un vai sabiedrība par to saņem reālu ieguvumu.

Zivtiņš uzsver, ka šobrīd valsts nevar atļauties turpināt finansēt visu līdzšinējā apjomā tikai tāpēc, ka tā darīts iepriekš. Viņaprāt, pašreizējos apstākļos nepieciešama daudz stingrāka pieeja budžeta līdzekļu sadalei.

Deputāts uzskata, ka finansējums no valsts līdzekļiem nevar būt pašsaprotams un automātisks. Ja organizācijas saņem publisku naudu, tām jāspēj skaidri parādīt, kā tā izmantota un kāds ir rezultāts.

Viņa vērtējumā valsts budžeta situācija liek pārskatīt prioritātes. Tas attiecas arī uz projektiem, programmām un organizācijām, kuras tiek finansētas no nodokļu maksātāju naudas.

Zivtiņš secina, ka turpmāk šādai finansēšanai jābūt daudz pārskatāmākai un pamatotākai. Viņš uzsver, ka valstij vairs nav iespējas uzturēt sistēmu, kurā nauda tiek dalīta bez pietiekamas kontroles un skaidra sabiedriskā labuma.

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