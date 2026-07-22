Aktieris Andris Bulis.
Aktieris Andris Bulis.
Foto: Oskars Ludvigs

“Es tevi nevaru padarīt laimīgu…” Andris Bulis atklāj attiecību mācību, bet mīļotā Karīna dalās īpašās pārdomās par mājām 0

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kokteilis.lv
9:43, 22. jūlijs 2026
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Rakstniece, zobārste un Andra Buļa mīļotā Karīna Gleitnare savā “Instagram” ierakstā dalījusies ar ļoti personīgām un tēlainām pārdomām par vietu, kas saistās ar bērnības sajūtu, jūras tuvumu un piederību savām mājām. Šogad viņa tur atpūšas kopā ar aktieri Andri Buli.

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Viņa apraksta Saunagu, kur ikdienas steiga pazūd un laiks tiek mērīts nevis stundās, bet atmiņās un piedzīvotajos mirkļos.

“Vieta, kur laiks rit citādi – pēc pašu uzbūvētajiem saules pulksteņiem smiltīs.”

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Gleitnare raksta par vasaras pēcpusdienām pie jūras – par bezrūpību, kas atgādina bērnību, kad laimi varēja atrast pavisam vienkāršās lietās: peldoties, smejoties un rotaļājoties liedagā.

“Kur pēcpusdienās ilgi, ilgi peldēties jūrā un smejoties ķert devītos viļņus, kur liedagā zīmēt un lēkāt klasītes tikpat brīnišķīgā bezrūpībā kā bērnībā.”

Rakstniece uzsver arī tās mazās detaļas, kas veido īpašas vietas sajūtu – gliemežvāku meklēšanu, kaiju spalvu vākšanu un vakarus, kad daba dāvā savus iespaidīgākos skatus.

“Kur lasīt skaistākos gliemežvākus un kaiju spalvas, un ik vakaru kolekcionēt saulrieta zelta un uguns dzirksteles.”

Ieraksta turpinājumā Gleitnare pievēršas jautājumam par saknēm – vietām un cilvēkiem, kas mūs veido un paliek mūsu dzīvē arī tad, kad gadi paiet.

“Mēs neizvēlamies vietu, kur piedzimstam, vai cilvēkus, kuri mūs mīlēs un veidos par tiem, kas esam, bet ir tik skaisti apzināties viņu iesakņošanos sevī un savu iesakņošanos Mājās, lejpus viņu mūža neizdzēšamajiem pēdu nospiedumiem…”

Gleitnares ieraksts raisa pārdomas par mājām kā daudz ko vairāk nekā tikai adresi. Tā ir sajūta, kas veidojas no cilvēkiem, atmiņām un piedzīvotajiem mirkļiem – no tā, kas paliek ar mums arī tad, kad pats laiks turpina ritēt.

Par Andra Buļa un Karīnas Gleitnares attiecībām plašāka sabiedrība uzzināja 2024. gada rudenī, kad abi kopā apmeklēja filmas “Zeme, kas dzied” pirmizrādi. Pāris toreiz pirmo reizi publiski parādījās kopā, sadevušies rokās. Pasākumā Bulis apstiprināja, ka viņa laulība ar Ilzi ir beigusies, taču par jaunajām attiecībām aktieris plašākus komentārus sniedza nevēlējās.

Šā gada sākumā intervijā žurnālam “Privātā Dzīve” aktieris jau atklātāk runāja par savu dzīvi, pārmaiņām un pieredzi attiecībās. Viņš atzina, ka šobrīd jūtas patiesi laimīgs.

Sarunā Bulis atklāja arī kādu Karīnas sacīto domu, kas viņam palikusi īpaši nozīmīga:

“Es tevi nevaru padarīt laimīgu, ja tu pats negribi būt laimīgs.”

Pēc aktiera domām, šajos vārdos ietverta būtiska atziņa – cilvēkam pašam jāuzņemas atbildība par savu labsajūtu un dzīves uztveri. Laime nav tikai otra cilvēka radīta sajūta, bet arī paša izvēle un attieksme pret notiekošo.

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