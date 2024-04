“Štruntīgas tās Jūsu īpašās spējas un analītiskā domāšana!” Lasmaņa video skandālā ierautā persona velta skarbus vārdus Gobzemam Ieteikt







Teju tikko sabiedrību un sociālos tīklus pāršalca video, kurā redzams nu jau bijušais Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis piedalāmies Budžeta komisijas sēdē no automašīnas. Cilvēkus samulsināja pēda, kas gozējas fonā, un daudzi, tostarp bijušais politiķis un advokāts Aldis Gobzems, izteikuši savus minējumus.

Lai gan Lasmanis norādījis, ka tā ir viņa sievas pēda, Aldis Gobzems sociālo tīklu platformā “Instagram” citiem atklājis, ka tā ir apbedīšanas biroja “Likteņsvece” vadītāja Una Auziņa. Viņa par šo informāciju ir sašutusi un sociālo tīklu platformā “Facebook” publicējusi īpaši Aldim Gobzemam veltītu ziņu.

Gobzems savā “Instagram” kontā publicēja stāstu, kurā atklāja, ka starp Lasmaņa sievu un apbedīšanas biroja vadītāju notiekot cīņa. “Provincē augstos toņos cīņa par Lasmaņa kunga zelta rokām notiek,” viņš rakstīja, uzsverot, ka kāja, kas redzama video, pieder tieši viņai.

Tālāk rakstā publicēta Unas Auziņas atbilde A.Gobzemam. “Gobzema, kungs!” viņa iesāk ierakstu. Una pastāsta, ka viņa saņēmusi zvanu no žurnāla “Privātā Dzīve”, lai noskaidrotu, kāds viņai “sakars ar Gobzemu.”

Viņa turpina: “Pirmajā brīdī apstulbu…. SAKARS!? Nepazīstot Jūs, palasīju, lai saprastu, kas esat par cilvēku, kādēļ esat izveidojis storiju, ko ievietojāt, ko ar to vēlaties pateikt, jo mūsu ceļi nekādi nav krustojušies.

Tātad… bijušais politiķis, ne visai izdevusies politiķa karjera Latvijā. Jurists, advokāts. Uz doto brīdi dzīvo Spānijā un ir bezdarbnieks. Visapkārt skandāli, pēdējais pat šogad, kad kādi ļaundari un vandālisti, nosmērējuši ar krāsu ēku, par ko ir vērsies policijā ar iesniegumu. Patīkami nav. Pats apgalvojat, ka esot spējas loģiski spriest un “savilkt lietas” kopā, kur secinājums viens – kāds gribot iebiedēt.

Bet, varbūt Jums, Gobzema, kungs, ir uzradušās īpašas spējas, nu tādas, kā Vangas tantei, ka Jūs atrodoties Spānijā, sildoties siltajā saulītē, spējat saredzēt to Latvijas zemi un mentāli “pieslēgties” mazajai pilsētai Jelgavai?

Vai esat nodibinājis kādu kopīgo interešu pulciņu ar sabiedrotajiem Jelgavā, kuri, ņemot vērā, Jūsu lielo sekotāju daudzumu, devuši darbu, par to atalgojot?

Tagad moderni strādāt, veicot darbu attālināti, par to saņemot samaksu, ko ieviesa Covid laikā, tā turpina strādāt daudzi. Vai, vēl joprojām esat bezdarbnieka statusā, vai ņemot talkā “pareģošanas spējas” un arī SADARBĪBU, būsiet uz “zaļa zara” ar nepazīstamu cilvēku nomelnošanu?!

Kādu laiku atpakaļ, esat uzrakstījis motivāciju ikvienam (skan kā ieteikums, atbalsts, uzmundrinājums, vai dvēseles kliedziens).

Mazu daļu atļaušot izrakstīt:” Viss sākas ar to – pamanīt katru jauko sīkumu tagad. Priecāties tagad – tieši šajā brīdī. Negaidi. Negaidi ne uz vienu. Veiksmīga dzīve sākas tajā brīdī, kad Tu beidz gaidīt. Tad, kad gaidi, tad sagaidi vilšanos. Bet, kad negaidi, Tev nekad nebūs jāviļas. Negaidi ne uz vienu un negaidi neko. Vienīgais brīnums ir Tava un Tavu bērnu, tuvo, apkārtējo dzīvība, sargi to un piepildi jēgpilni. Ar prieku. Laime sākas ar spēju ieraudzīt prieku tagad – tieši šajā mirklī. Nodevība aiz nodevības. Bet varbūt tieši tāpēc, Tu iemācies prieku. Par to, ka esi pamodies un Tev būs vēl viena dzīves diena. Nodzīvo to pateicībā. Ar to sākas izmaiņas dzīvē.”

Skaisti vārdi ar dziļu jēgu, kuriem varētu pat noticēt, ka tie nākuši no sirds un patiesi. Pārlasiet, Gobzema, kungs šos vārdus!

No savas darba pieredzes, strādājot emocionāli smagu darbu daudzu gadu garumā, redzot ikdienā cilvēku bēdas, asaras, izmisumu un bezcerību, varu teikt:

“Tikai tad, kad aizver zārka vāku, neko vairs nevar mainīt. Bet, līdz tam, katram ir iespēja mainīties, atzīt pieļautās kļūdas un labot tās!”

Tādēļ, aicinu Jūsu ievietoto informāciju, par Jums pilnīgi nezināmu, nepazīstamu cilvēku, proti, mani atsaukt! Pārzinot likumdošanu un esot ar atbilstošu izglītību un pieredzi, labi pārzināt pantus, uz kuriem balstoties, zināt sekas.

Jūs publiskajā telpā runājat par Latvijas cilvēkiem, cik slikti visi ir dzimtenē. Esot jāsāk mīlēt cilvēki, it īpaši bērni. Kaut kādi dubultie standarti sanāk. Pārmest latviešiem, cik viņi slikti, domā tikai par sevi, nedomājot par otru, taču tajā pašā laikā, esat gatavs nomelnot Jums nepazīstamu cilvēku, nedomājot par to, kā jūtas šis cilvēks, kur nu vēl viņa tuvinieki.

Noslēgumā vēlos Jums teikt, ka ”štruntīgas” tās Jūsu “īpašās” spējas un analītiskā domāšana, ievietojot un daloties ar apšaubāmas ticamības, nepārbaudītu un nepatiesu informāciju un ticot savam sadarbības partnerim, draugam, paziņam, vai pasūtītājam, nezinu, kā nosaukt, kurš ir ne vairāk kā tāda suņa kaka.

Te no vārda SAKARS vienā no skaidrojuma punktiem atbilst- pazīšanās, sadarbība (parasti savtīgos nolūkos) ar ietekmīgiem cilvēkiem, no kuriem var iegūt palīdzību, atbalstu u.tml.

Es Jūs nenosodu bet vēlos saprast, kāds no šī visa bija labums Jums? Esmu sēru ceremoniju vadītāja, vadu uzņēmumu, strādāju savu sirdsdarbu un, manuprāt, Jūs nekādā ziņā neapdraudu un neesmu neko nodarījusi.

Atklājiet noslēpumu, cik tad skanošā ieripoja Jūsu maciņā? Nekādā gadījumā neskaitu Jūsu naudu, bet ir interesanti, par cik var nopirkt samazgu spaini?

Pasveiciniet šo (ne)cilvēku un pasakiet, ka psiholoģijā apgalvo, ka viss sākas no bērnības un tajā laikā iegūtajām traumām, kas līdzi dzīvē nes problēmas, emocionālu nestabilitāti un nepiepildītas gaidas, ko pārvērš naidā, nepatikā pret apkārtējiem, cilvēks bez sirdsapziņas, kurš apkārtējos uztver kā instrumentus, savu mērķu sasniegšanai. Izmantojot jebkādas metodes un paņēmienus, un cilvēkus. Šoreiz tikāt izmantots Jūs vai, iespējams, tikai Jūsu vārds.

Ja neveicoties daudzās dzīves jomās, esot, vērts nopirkt loterijas biļeti un numerologi norāda, ka skaitļiem tomēr esot nozīme!!! Īpaši skaitlim “13”, kas simbolizējot pastāvošās kārtības grozīšanu un garīgo pacēlumu. Svarīgi ir nekļūt atkarīgam no šī vai jebkura cita skaitļa, jo tas var būt liktenīgi labvēlīgs vai īpaši neveiksmīgs.

Jā! Un dzīves bumeranga likumu neviens vēl nav atcēlis, tas nav pa spēkam pat tiem, kuri pieņem likumus. Ātrāk vai vēlāk, tas lido atpakaļ, es domāju par to, kurš šo visu darīja, izmantojot Jūsu atpazīstamību un lielo sekotāju pulku.”

“Ir sakāmvārds, ka visgardāk smejas tas, kurš smejas pēdējais. […] Muļķi noticēja!” viņa noslēdz ierakstu.