Stūra mājas liktenis: pārdot vai saglabāt okupācijas laika vēstījumu? Uzņēmējs, ministru prezidents (1994-1995) Māris Gailis TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izklāsta savu skatījumu uz jautājumu.

“Pārdot var tikai teorētiski. Es domāju, ka nav iespējams. Vāgnera māju arī mēģināja pārdot, bet uzlika nosacījumu, ka ir jāsaglabā kultūras funkcija, kas nozīmē, ka tajā mājā ir jāiegulda desmitiem miljonu un tad vēl miljonu gadā jādotē. Pieteicās absolūti nulle. Te būs tas pats,” uzskata Gailis.

Šajā jautājumā uzņēmējs vēlas atgādināt dažus gadus senu vēsturi par Okupācijas muzeja ēkas piebūvi un tur izlietotajiem līdzekļiem: “Kad gāja lielais strīds, vēl mana sieva piedalījās [arhitekte Zaiga Gaile], par tās mājas modernisma parauga sabojāšanu ar diezgan sliktu arhitektūru, ar to pelēko piebūvīti, tad es arī uzstājos, sakot, ka tā nauda, kas ir paredzēta tai piebūvei, ir jāieliek Stūra mājas rekonstrukcijā. Pirmkārt, uztaisot muzeja daļu, papildinot Okupācijas [muzeja] ekspozīciju tieši uz to, kas attiecas uz padomju okupāciju, un plus tur varētu būt kaut kādi institūti, viņiem pašiem ir biroji vajadzīgi. Vienvārdsakot, tie miljoni būtu pietikuši. Varēja uztaisīt kā efektīgu Okupācijas muzeja filiāli vai pat galveno daļu. Diemžēl tā nenotika.”

Māris Gailis ir pārliecināts, ka Stūra māju neizdosies pārdot, un uzskata, ka valdībai ir jāatrod finanšu līdzekļi, ēka jāiekonservē un jāizstrādā plāns. Viņaprāt, ēka ir jāsaglabā valsts īpašumā, muzeja daļai paliekot un skatoties, kā izmantot pārējo ēkas daļu.

