"Sunly" vienā mēnesī pievieno augstsprieguma tīklam ceturto daļu no Latvijas saules jaudas
Latvija turpina strauju virzību uz tīrās enerģijas jaudu palielināšanu – atjaunojamās enerģijas uzņēmums “Sunly” 2026. gada martā Latvijas augstsprieguma pārvades tīklam pievienojis 225 megavatus (MW) uzstādītās saules ģenerācijas jaudas, kas veido aptuveni ceturto daļu no Latvijā pieslēgto lielo saules projektu jaudas. Tas ir nozīmīgs solis ne tikai uzņēmuma attīstībā, bet arī Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un pārejā uz ilgtspējīgu enerģiju. Saules parku jaudas atrodas dažādās Latvijas vietās: 81 MW parks atrodas Madonas novadā pie Barkavas ciema, 54 MW parks – Valmieras novadā netālu no Matīšiem, savukārt trešais, 90 MW saules parks atrodas Dagdas pagastā, Krāslavas novadā.
“Šis ir īpaši nozīmīgs brīdis Latvijai, kad būtiski palielināt uz vietas saražotās enerģijas apjomus – īpaši šobrīd, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un pieaugošo enerģētiskās drošības nozīmi. Uz vietas saražotās enerģijas pieaugums ir ilgtermiņa risinājums, lai nodrošinātu konkurētspējīgas elektroenerģijas cenas. Tas ir būtiski gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem – gan tiem, kas jau darbojas un plāno attīstību, gan tiem, kas vēl tikai izvērtē Latviju kā savu nākotnes darbības vietu,” projektu nozīmi ilgtermiņā uzsver “Sunly” izpilddirektors Latvijā Toms Nāburgs.
Izmantojot piesaistītos līdzekļus, “Sunly” Latvijā attīsta četrus saules parkus ar kopējo jaudu 329 megavati (MW), kas spēs nodrošināt elektroenerģiju līdz pat 180 000 mājsaimniecību gadā. Četru projektu kopējās izmaksas sasniedz aptuveni 203,9 miljonus eiro, no kuriem 119,1 miljonu eiro nodrošina uzņēmuma pašu ieguldījums, savukārt teju 85 miljoni eiro piesaistīti kā starptautiskais finansējums no Eiropas Investīciju bankas (EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un SEB bankas.
Lielākais – 104 MW saules parks un apakšstacija Zirņu pagastā, Saldus novadā – kā viens no retajiem projektiem Latvijā tiek pieslēgts 330 kV augstsprieguma pārvades tīklam. Projekts šobrīd atrodas būvniecības stadijā, un tā pieslēgšana elektroenerģijas tīklam plānota šī gada izskaņā.
Lai gan minētais finansējums paredzēts saules parku izbūvei, attīstība turpinās, un “Sunly” mērķis ir attīstīt šos projektus kā hibrīdparkus. “Ļoti būtiski ir domāt par to, kā maksimāli efektīvi izmantot tīklu un stabilizēt elektroenerģijas ražošanu – tāpēc jau no sākta gala, attīstot enerģijas parkus, domājam par to, kā paralēli attīstīt vairākas tehnoloģijas, pievienojot saulei arī BESS (bateriju sistēmas) un vēju, pakāpeniski attīstot projektus no saules parkiem līdz pilnvērtīgiem hibrīdparkiem. Šos projektus attīstām ciešā sadarbībā ar vietējām kopienām, jo par šīm vietām, mums ir interese ilgtermiņā,” uzsver T. Nāburgs.
Svarīgi uzsvērt, ka projekti snieguši būtisku pienesumu kopējai elektroenerģijas infrastruktūrai visās četrās projektu attīstības vietās. Lai nodrošinātu šo saules parku pieslēgšanu augstsprieguma tīklam, attīstītājs katrā no lokācijām izbūvējis jaunas apakšstacijas jeb pieslēguma punktus, tādējādi stiprinot pārvades tīkla kapacitāti un radot priekšnosacījumus turpmākai atjaunojamās enerģijas jaudu integrācijai. Minētie saules parki tiek attīstīti bez valsts subsīdijām un darbojoties brīvas konkurences tirgus apstākļos.
2026. gada sākumā Latvijā lielo projektu saules ģenerācijas jauda, kas pieslēgta augstsprieguma pārvades tīklam, sasniedza 670 MW. Saskaņā ar ilgtermiņa plānošanas vadlīnijām “Latvijas enerģētikas stratēģija līdz 2050. gadam” saules ģenerācijas jauda līdz 2030. gadam prognozēta aptuveni 1,2 GW apmērā, tai pakāpeniski pieaugot līdz 2,0 GW bāzes scenārijā līdz gadsimta vidum. “Sunly” attīstītie četri saules parki būtiski veicina šo mērķu sasniegšanu.