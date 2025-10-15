“Tāda kopīga Baltijas valstu iedzīvotāju evakuācijas plāna nav!” Aizsardzības ministrija skaidro satraucošās ārzemju ziņas par Latvijas drošību 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
13:02, 15. oktobris 2025
Pirms pāris dienām vairākos ārzemju medijos pēkšņi parādījās raksti ar Latvijas karogu bildēm, virsrakstiem par iedzīvotāju evakuāciju un neizpratni no lasītājiem šeit, Latvijā, jo nekā tāda vietējā mediju telpā nemanījām.

Ko ārzemēs par mums rakstīja? “Baltijas valstis nopietni gatavojas iespējamam Krievijas iebrukumam. Latvija, Lietuva un Igaunija ir izstrādājušas plašus plānus vairāk nekā miljons cilvēku evakuācijai karadarbības gadījumā, ziņo Reuters, dialog.ua un ntv.

“Baltijas valstu varas iestādes plāno evakuēt aptuveni 1,2 miljonus pilsoņu, kas ir gandrīz piektā daļa iedzīvotāju. Plānos paredzēta ātra un organizēta civiliedzīvotāju evakuācija no pierobežas zonām uz drošākām teritorijām savas valsts ietvaros.

Latvija plāno evakuēt aptuveni vienu trešdaļu savu iedzīvotāju — aptuveni 630 000 cilvēku. Šī ir ārkārtīgi vērienīga un rūpīgi plānota programma, kas ietver savākšanas punktus un pagaidu izmitināšanu!”

Šos izteicienus LA.LV komentē arī aizsardzības ministrija: “Konkrētais “Reuters” raksts nav precīzs, jo tas liek domāt, ka šādas mācības ir kaut kas jauns un nebijis.

Realitātē visas trīs Baltijas valstis evakuācijas mācības īsteno jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2014.gadā.

Lietuvai pašlaik bija ievērojami lielākas visaptverošas valsts aizsardzības mācības nekā citus gadus, par ko arī raksta “Reuters”, bet Igaunijai pēdējās evakuācijas mācības bija 2024.gadā.

Savukārt, mums Latvijā nupat notikušajās visaptverošās valsts aizsardzības mācībās “Namejs” laikā mēs izspēlējām scenāriju, ka ir militārs apdraudējums no austrumiem un ir jāevakuē iedzīvotāji no valsts austrumiem uz rietumiem. Iedzīvotāju evakuācijas nodrošināšanā galvenā atbildīgā iestāde ir Iekšlietu ministrija, kā arī pašvaldības. Pašvaldībās ir Civilās aizsardzības komisijas (CAK), kas praktiski organizē un koordinē iedzīvotāju evakuāciju,

līdz ar to tādu kopīgu Baltijas valstu iedzīvotāju evakuācijas plānu nav, jo katra pašvaldība ir pati par to atbildīga. Līdz ar to šis raksts nav korekts un šāda ažiotāža nav pamatota,

jo evakuācijas mācības mēs veicam teju katru gadu. Valsts aizsardzībā ir jāgatavojas ikvienam apdraudējuma scenārijam.”

