Pirms pāris dienām vairākos ārzemju medijos pēkšņi parādījās raksti ar Latvijas karogu bildēm, virsrakstiem par iedzīvotāju evakuāciju un neizpratni no lasītājiem šeit, Latvijā, jo nekā tāda vietējā mediju telpā nemanījām.
Ko ārzemēs par mums rakstīja? “Baltijas valstis nopietni gatavojas iespējamam Krievijas iebrukumam. Latvija, Lietuva un Igaunija ir izstrādājušas plašus plānus vairāk nekā miljons cilvēku evakuācijai karadarbības gadījumā, ziņo Reuters, dialog.ua un ntv.
“Baltijas valstu varas iestādes plāno evakuēt aptuveni 1,2 miljonus pilsoņu, kas ir gandrīz piektā daļa iedzīvotāju. Plānos paredzēta ātra un organizēta civiliedzīvotāju evakuācija no pierobežas zonām uz drošākām teritorijām savas valsts ietvaros.
Šos izteicienus LA.LV komentē arī aizsardzības ministrija: “Konkrētais “Reuters” raksts nav precīzs, jo tas liek domāt, ka šādas mācības ir kaut kas jauns un nebijis.
Lietuvai pašlaik bija ievērojami lielākas visaptverošas valsts aizsardzības mācības nekā citus gadus, par ko arī raksta “Reuters”, bet Igaunijai pēdējās evakuācijas mācības bija 2024.gadā.
Savukārt, mums Latvijā nupat notikušajās visaptverošās valsts aizsardzības mācībās “Namejs” laikā mēs izspēlējām scenāriju, ka ir militārs apdraudējums no austrumiem un ir jāevakuē iedzīvotāji no valsts austrumiem uz rietumiem. Iedzīvotāju evakuācijas nodrošināšanā galvenā atbildīgā iestāde ir Iekšlietu ministrija, kā arī pašvaldības. Pašvaldībās ir Civilās aizsardzības komisijas (CAK), kas praktiski organizē un koordinē iedzīvotāju evakuāciju,
jo evakuācijas mācības mēs veicam teju katru gadu. Valsts aizsardzībā ir jāgatavojas ikvienam apdraudējuma scenārijam.”