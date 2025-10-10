“Šeit, protams, tas viss lielā mērā tiek publicēts kā sensācija, bet bez papildus paskaidrojumiem, proti, mēs taču zinām, ka Latvija un Igaunija, Lietuva vairāk kā trīs gadus strādā pie valsts visaptverošās aizsardzības sistēmas,” šādi Ziemeļeiropas politikas centra direktors Artis Pabriks LA.LV komentē vairāku ārzemju mediju ziņas par evakuācijas plāniem Latvijā.
Ko ārzemēs raksta par mums? “Baltijas valstis nopietni gatavojas iespējamam Krievijas iebrukumam. Latvija, Lietuva un Igaunija ir izstrādājušas plašus plānus vairāk nekā miljons cilvēku evakuācijai karadarbības gadījumā, ziņo Reuters, dialog.ua un ntv.
“Baltijas valstu varas iestādes plāno evakuēt aptuveni 1,2 miljonus pilsoņu, kas ir gandrīz piektā daļa iedzīvotāju. Plānos paredzēta ātra un organizēta civiliedzīvotāju evakuācija no pierobežas zonām uz drošākām teritorijām savas valsts ietvaros.
Latvijā ne ārlietu ministrija, ne ministrs, ne kāds speciālists šo informāciju publiski nav komentējis. LA.LV šobrīd gaida Ārlietu ministrijas komentāru, bet tikmēr turpinām ar Pabrika komentāru: “Mēs zinām, ka katrs novads ir atbildīgs par to, lai izveidotu civilās aizsardzības plānus arī kara apstākļiem, šie plāni principā ir publiski līdz kādam noteiktam līmenim.
Skaidrs, ka, gatavojot sabiedrību, jebkuram hipotētiskam karam, zinot, kas ir potenciālais ienaidnieks, skaidrs, ka viena no plāna sastāvdaļām būs hipotētiskā evakuācija.
Šeit mēs redzam, ka žurnālisti ir paņēmuši vienu paziņojumu un to pasniedz tā formā, ka tagad Krievijas eskalācijas dēļ Baltijas valstis gribētu cilvēkus kaut kur evakuēt. Tā tas nav. Vienkārši evakuācija ir viens no daudziem civilās aizsardzības plāna punktiem un tas šajās ārzemju mediju ziņās nav pienācīgi izskaidrots.
Lūkojoties uz Rietumu masu saziņas līdzekļiem, protams, ka tur joprojām ir cita izpratne par draudiem un cilvēki īsti nav gatavi sabiedrības aizsardzībai pret uzbrukumiem, to pierāda dronu uzbrukumi pirms pāris nedēļām, līdz ar to tas viņos izraisa bažas. Šeit es neizslēdzu to, ka šāda veida ziņas, pat dažreiz pašiem medijiem nezinot, viņiem piesponsorē tie, kas vēlas radīt lielāku satraukumu sabiedrībā.
Skaidrs, ka, ja sāktos karadarbība Baltijas reģionā, būtu arī evakuācija un tas ir ļoti normāli, ka tādas lietas tiek plānotas, tas ir tas pats, kas pārtikas un ieroču rezerves, slimnīcu sagatavošana – tā visa ir daļa no normālas plānošanas!”