17:20, 10. oktobris 2025
Baltijas valstis nopietni gatavojas iespējamam Krievijas iebrukumam. Latvija, Lietuva un Igaunija ir izstrādājušas plašus plānus vairāk nekā miljons cilvēku evakuācijai karadarbības gadījumā, ziņo Reuters, dialog.ua un ntv.

“Latvija, Lietuva un Igaunija nopietni gatavojas masveida pilsoņu evakuācijai Krievijas agresijas dēļ,” raksta vairāki ārzemju mediji 150
Baltijas valstu varas iestādes plāno evakuēt aptuveni 1,2 miljonus pilsoņu, kas ir gandrīz piektā daļa iedzīvotāju. Plānos paredzēta ātra un organizēta civiliedzīvotāju evakuācija no pierobežas zonām uz drošākām teritorijām savas valsts ietvaros.

Lietuvā sagatavošanās darbi jau ir nonākuši praktiskajā fāzē: nesen tika veiktas mācības, kuru laikā no Viļņas tika evakuēti simtiem cilvēku.

Tomēr faktiskas Krievijas agresijas gadījumā, varētu evakuēt apmēram 400 000 lietuviešu, kas dzīvo 40 kilometru rādiusā no Krievijas un Baltkrievijas robežas.

Par viņu izmitināšanas vietām jau ir noteiktas skolas, universitātes, sporta arēnas un baznīcas. Ir uzkrātas stratēģiskās rezerves, sākot no matračiem līdz tualetes papīram.

Personas, kas ceļo ar privāto transportlīdzekli, tiks novirzītas pa mazāk svarīgiem ceļiem, lai netraucētu militāro konvoju un NATO aprīkojuma kustību.

Autovadītājiem jau tiek nodrošinātas īpašas maršruta kartes un apmetņu saraksts, kur viņi var patverties.

Latvija plāno evakuēt aptuveni vienu trešdaļu savu iedzīvotāju — aptuveni 630 000 cilvēku.

Šī ir ārkārtīgi vērienīga un rūpīgi plānota programma, kas ietver savākšanas punktus un pagaidu izmitināšanu.

Igaunija ir gatava pārvietot uz pagaidu patversmēm vismaz 140 000 iedzīvotāju.

Tas galvenokārt attiecas uz tiem, kuriem nav kur citur doties. Pārējie varēs atrast pagaidu patvērumu pie radiem vai draugiem.

Interesanti, ka neviena no valstīm neplāno masveida iedzīvotāju evakuāciju uz ārzemēm. Suvalku koridora prioritāte tiks dota NATO militārajam transportam, nevis civiliedzīvotājiem, kas mēģinās bēgt uz Poliju.

Eiropas izlūkdienesti vairākkārt brīdinājuši, ka Maskava nav atteikusies no saviem agresīvas ekspansijas plāniem. Analītiķi lēš, ka pēc dažiem gadiem Krievija varētu atkal mēģināt mest izaicinājumu aliansei, tikko noslēdzot karu pret Ukrainu. Kremlis aktīvi atjauno savu militāro spēku un mācās no savām neveiksmēm frontes līnijās.

Latvijas mediju telpā informācija par šo evakuācijas plānu publiski nav izskanējusi.

LA.LV ir lūdzis šo informāciju, ko pauž ārzemju mediji, komentēt. Kad saņemsim atbildi, rakstu papildināsim.

