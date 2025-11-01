“Taisni vai dusmas!” Latvieši “vārās” par aptrakušajiem veikaliem – vai nacionālie svētki neko nenozīmē? 0
Katru gadu, aptuveni vienā laikā, sociālajos tīklos parādās vairāku latviešu neizpratne par kādu fenomenu veikalos – Ziemassvētku dekorācijām, kas jau laikus tiek izkārtotas veikala plauktos, Latvijas svētku dekorāciju vietā.
Arī šis gads nav izņēmums, un tērzēšanas platformā “X” izvērtusies diskusija par “aptrakušajiem” veikaliem. “Kur palika Lāčplēša diena un 18. novembris?” vaicā kāda soctīklotāja.
“Un kur paliek Mārtiņdiena arī?” kāds vaicā.
“Viņiem mūsu nacionālie svētki neko nenozīmē, darbības mērķis ir komercija. Tā bodēm stāv pāri cieņai pret mūsu nacionālajiem valsts svētkiem,” uz ierakstu atbild dzejniece, kampaņas #RunāLatviski vadītāja un Rīgas domes deputāte (NA) Liāna Langa.
“Aizvien grūtāk to drazu notirgot (aizvien vairāk tak Eiropā musulmaņu, tie nepirks eglītes, sniedziņus un svečukus rūķīšu formiņās). Tāpēc veco Zsvētku drazu izvelk jau oktobrī. Vēl pat pirms plastmasas ķirbjiem un betmenu tērpiem,” raksta vēl kāda komentētāja.
Tikmēr soctīklotāja Eva akcentē kādu problēmu, ar ko viņa mēdz saskarties: “Ar katru gadu arvien grūtāk uz 11. un 18. novembri atrast svētkiem atbilstošus dekorus galdam un noskaņas radīšanai. Pat sarkanās un baltas mārtiņrozes arvien mazāk veikalos.”
“Man liekas, ka šis jau pāris gadus tā ir. Tas viss ir mārketings, lai cilvēki vairāk un ilgāku laika posmu pirktu visu ko, ko nevajag. Amerikas variants – nākamajā dienā pēc Halovīna, viss sortiments nomainās uz Ziemassvētku tematiku!” cita diskusijas dalībniece skaidro.
“Es šo tendenci ievēroju jau pagājušajā gadā. Taisni vai dusmas! Negribu es jau oktobrī domāt par ZS! Es gribu sarkanbaltsarkanās krāsas redzēt visu novembri un tikai pēc tam ZS spīguļus!” ar savu viedokli dalās vēl kāda soctīklotāja.
Novembris Latvijā ir īpašs mēnesis – tas ir valsts svētku laiks, kad tiek pieminēti nozīmīgākie notikumi neatkarības ceļā. 11. novembrī Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu, kurā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji, bet 18. novembrī tiek svinēta Latvijas dzimšanas diena jeb Latvijas Republikas proklamēšanas diena.