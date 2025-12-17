“Stiprais ar varu dara, ko grib.” Politologs komentē Trampa skatījumu uz Eiropu 0
Raimonds Rublovskis, rezerves pulkvedis, drošības eksperts un politologs, TV24 raidījumā “Globuss” komentē situāciju Eiropā un ASV prezidenta Donalda Trampa skatījumu.
Donalda Tramps un viņa administrācijas ideoloģija neturpina to, ko visi vēlētos redzēt. Viņš ir atnācis, lai mēģinātu iznīcināt ideoloģiju un uzbūves, kas ir gan ASV, gan Eiropā.
“Mani izbrīna fakts, ka daudzi gan šeit, gan Eiropā ir it kā pamodušies un domā, ka tas ir kaut kas jauns pasaules vēsturē,” norāda Rublovskis.
Viņš atgādina, ka jau pirms 2500 gadiem skaidri tika definēti politikas uzstādījumi: “Stiprais ar savu varu dara, ko grib, bet vājajiem ir jāizcieš tas, kas jāizcieš. Savukārt līgumi ir spēkā tikai starp spēkos līdzīgām varām, tas nozīmē, ja esat vājš, tad nekādi līgumi nedarbojas un vai nu jākļūst spēcīgākam, vai arī jūs izmet miskastē un uzspiež gribu.”
Rublovskis skaidro, ka Tramps uzskata un ir arī skaidri pateicis, ka Eiropa šobrīd ar esošajiem līderiem ir vāja.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad Trampa izteikumi mēdz būt skarbi. ASV prezidents Donalds Tramps brīdināja, ka Eiropa dodas “ļoti sliktos virzienos”, dažas dienas pēc tam, kad viņa jaunajā drošības stratēģijā Eiropa bija kritizēta par masu migrāciju.
Tramps vispirms kritizēja “nejauko” 140 miljonu ASV dolāru naudassodu, kuru Eiropas Savienība (ES) piespriedusi Īlona Maska sociālo mediju platformai “X”, bet pēc tam paplašināja savu vārdisko uzbrukumu.
“Eiropa dodas dažos sliktos virzienos. Tas ir ļoti slikti, ļoti slikti cilvēkiem. Mēs negribam, lai Eiropa tik ļoti mainītos. Viņi dodas dažos ļoti sliktos virzienos,” sacīja Tramps.
Trampa jaunie izteikumi seko Eiropas kritikai, kas pausta piektdien Baltā nama publiskotajā nacionālās drošības stratēģijā.
Šajā dokumentā pausta asa kritika par Eiropas migrācijas un vārda brīvības politiku, pausts pieņēmums, ka viņiem draud “civilizācijas izdzēšanas perspektīva”, un izteiktas šaubas par to, vai viņi ilgtermiņā būs uzticami kā Amerikas partneri.
Stratēģijā teikts, ka ekonomisko stagnāciju Eiropā “aizēno reāla un daudz skarbāka civilizācijas izdzēšanas perspektīva”. ASV uzskata, ka Eiropu novājina tās imigrācijas politika, dzimstības samazināšanās, “vārda brīvības cenzūra un politiskās opozīcijas apspiešana”, kā arī “nacionālās identitātes un pašapziņas zudums”.
“Ja pašreizējās tendences turpināsies, pēc 20 vai mazāk gadiem kontinents vairs nebūs atpazīstams. Līdz ar to nebūt nav skaidrs, vai dažu Eiropas valstu ekonomika un militārās aprindas būs pietiekami spēcīgas, lai saglabātu uzticamu sabiedroto statusu,” teikts dokumentā.
“Daudzas no šīm valstīm pašlaik pastiprina savu pašreizējo kursu. Mēs vēlamies, lai Eiropa paliktu eiropeiska un atgūtu savu civilizācijas pašapziņu.”
