VIDEO. Melnā trešdiena uz Latvijas ceļiem: bojā gājusi jauna meitene, un sarkanās liesmās degusi automašīna 31
Katru dienu sirds sāk pukstēt mazliet straujāk, redzot visas ziņas par traģiskajiem negadījumiem uz Latvijas ceļiem. Diemžēl arī šodiena nav izņēmums.
Smaga avārija notikusi uz Rēzeknes apvedceļa. Kā ziņo “Sadursme”: “Negadījumā cietuši četri cilvēki, bet dzīvību zaudējusi 17 gadus veca meitene.
Uz notikuma vietu operatīvi ieradās VUGD, NMPD un Valsts policija, satiksme ilgstoši bija traucēta. Pēc neoficiālas informācijas viens no transportlīdzekļu vadītājiem, iespējams, atradies alkohola reibumā. Šī informācija pagaidām nav oficiāli apstiprināta, un negadījuma apstākļus turpina skaidrot atbildīgie dienesti.”
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!
Vēl šodien pie Berģiem ceļa malā degusi automašīna. Plašāka informācija šobrīd nav zināma, bet LA.LV aculieciniece ziņo, ka sastrēgums šobrīd ir sākot no Baltezera nobrauciena.
