FOTO. Artis Veigurs

Miglā tīta laikapstākļu prognoze ceturtdienai 0

LETA
15:01, 17. decembris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien gan naktī, gan dienā daudzviet Latvijā gaidāma migla, prognozē sinoptiķi.

Beigu sākums? Avoti atklāj, ko Tramps darīs ar Krieviju, ja Putins noraidīs miera plānu
Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Uz Latvijas ceļiem tu būsi pasargāts: 8 visu laiku drošākie automašīnu modeļi
Lasīt citas ziņas

Dažviet būs arī sīki nokrišņi. Atsevišķos ceļu posmos iespējams apledojums.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs -1..+4 grādi, Kurzemes piekrastē – līdz +7 grādiem. Dienas vidū temperatūra gaidāma starp +1 un +7 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Stjuarts pārsteidz pasažierus ar dziesmu — lidmašīnā iestājas īsta Ziemassvētku burvība
Viņi devās uz lidostu sagaidīt draugu – automašīnas īpašnieku: atklātas jaunākās detaļas par Berģos degušo auto
Kokteilis
Viņi spēj saglabāt saprātu pat stresa situācijās: šajos mēnešos dzimušajiem piemīt īsta iekšējā izturība un neatlaidība

Rīgā tuvākajā diennaktī iespējama migla un neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, dienā tas nedaudz pastiprināsies. Gaisa temperatūra paaugstināsies no +1 grāda naktī līdz +4..+5 grādiem dienā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Kokteilis
Horoskopi 17. decembrim. Jaunava – šodien vari nonākt ļoti tuvu sava sapņa piepildījumam
Horoskopi no 15. līdz 21. decembrim. Iespējams, nāksies nest nelielu upuri lielāku sasniegumu vārdā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.