Miglā tīta laikapstākļu prognoze ceturtdienai
Ceturtdien gan naktī, gan dienā daudzviet Latvijā gaidāma migla, prognozē sinoptiķi.
Dažviet būs arī sīki nokrišņi. Atsevišķos ceļu posmos iespējams apledojums.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs -1..+4 grādi, Kurzemes piekrastē – līdz +7 grādiem. Dienas vidū temperatūra gaidāma starp +1 un +7 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējama migla un neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, dienā tas nedaudz pastiprināsies. Gaisa temperatūra paaugstināsies no +1 grāda naktī līdz +4..+5 grādiem dienā.