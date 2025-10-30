“Kāpēc jūs liekat auto ģimenes stāvvietā, ja nav bērnu?” Raisās diskusijas par automašīnu novietošanas principiem 0
Veikalu stāvlaukumos aizvien biežāk izceļas domstarpības par tā dēvētajām ģimenes stāvvietām. Kam tās patiesībā paredzētas – tikai vecākiem ar maziem bērniem vai jebkurai ģimenei? Viedokļi dalās. Kāda sieviete stāsta, ka, redzot bezbērnu pāri ģimenes vietā, nācies pat aizrādīt, bet citi uzskata – kamēr likumā tas nav atrunāts, ģimenes stāvvietas ir tikai veikalu “labas gribas žests”.
Rasa sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Pastāstiet kādēļ liekat auto ģimenes stāvvietā kad esat atbraukuši bez maziem bērniem? Tiešām, ļoti interesanti!”
Arta piedalās diskusijā: “Tā… esam jau noskaidrojuši, ka arī invalīdiem var būt jaunas un krutas mašīnas un obligāti nav jābūt vecam, neglītam un ar vienu kāju. Tagad jauna tēma – ģimenes stāvvietas. Sanāk, ka tur var parkoties tikai ģimenes ar maziem bērniem? Bet ar lieliem bērniem vairs nē?Kur ir tā robeža? Un kāpēc ar bērniem nevar atnāk uz veikalu arī no stāvvietas otrās rindas?”
Sanita dalās savos ieradumos: “Hmm kaut kā pilnīgi vienalga, ja nav kur noparkot auto, bet ūdens pudeli vajag, tad likšu tur. Tas pats kas ar kasēm “ar bērniem”. ”
Kādai lietotājai rodas pretjautājums: “Man autorei pretjautājums – kas ģimenēm ar bērniem traucē novietot auto tālākā malā – lai tās durvis var plaši atvērt? Vai tiešām ģimenes stāvvietai ir tik pat nozīmīga nozīme kā invalīdiem?! Izvietojums šīm stāvvietām ir līdzās…
Es saprotu, ka invalīdam šāda stāvvieta ir nepieciešama, bet ģimenei!? Iemāci bērnam atvērt tās durvis nedauzot citus auto.”
Lietotāja Gita skatās likumdošanas virzienā: “Tāpēc, ka to var Latvijā tas nav oficiāli atrunāts noteikumos, kā par invalīdu stāvvietu. Tāpēc ģimenes stāvvietas ir tikai veikalu labas gribas žests un pārējiem absolūti nav saistošs. Mēs esam tikuši ģimenes stāvvietā tieši nevienu reizi, vienmēr pilns un ne jau ar ģimenēm. Derētu šo kaut kā arī nostiprināt likumdošanā.”
Kāda sieviete dalās savā pieredzē: “Bija gadījums, kad noparkojos ģimenes vietā , blakus arī ģimenes vietā iebrauc auto, iziet pārītis.
Metu kaunu pie malas un jautāju, vai zina, ka ir noparkojušies ģimenes vietā. Uz ko man atbildēja, ka jā, ka zina, un ka “mums tikai uz 5 minūtēm” man šķiet , ka šo var mainīt tikai ar sodu uzlikšanu, jo tas nav normāli, kad ar mazu bērnu, auto jānovieto labu gabalu no veikala.”
Diāna norāda, ka nepieciešams konkrēti precizēt, kam šīs stāvvietas ir piemērotas: “Stāvvietas jāsauc nevis par “ģimenes stāvvietām”, bet par “stāvvietu ģimenei ar bērnu”! Pašreiz tīri principa pēc visi, kuri uzskata sevi par ģimeni, drīkst tur likt auto, jo tieši to apzīmē nosaukums.”
Arī Ketija piekrīt, ka viss nav līdz galam pārdomāts: “Nezinu, vai visur definēts, bet noteikums ir gan, ka jābūt redzamam bērna autokrēsliņam mašīnā. No otras puses arī nav pareizi, ja man bērns ir zīdainis, tad es to krēslu ar visu zīdaini ņemšu līdzi uz veikalu.
Katrā ziņā nav kārtīgi viss atrunāts.”