Somijā tieši pirms nākamās laupīšanas aiztur Vecrīgas pulksteņu laupītāju bandu 1
Valsts policijas izmeklēšanā ar starptautiskās sadarbības mehānismiem šī gada oktobrī Somijā aizturēti trīs no četriem organizētas noziedzīgās grupas dalībniekiem, kuri šī gada aprīlī Rīgā ekskluzīvu pulksteņu veikalā īstenoja bruņotu laupīšanu, dažu minūšu laikā nolaupot ap 80 pulksteņu, pēc kā notikuma vietu pameta, vēsta Valsts policija.
Īstenojot izmeklēšanas pasākumus un virkni starptautiskās sadarbības mehānismu, organizētās grupas dalībnieki tika identificēti un trīs no tiem aizturēti pirms paguva īstenot jau nākošo plānoto noziegumu. Šobrīd tiek risināts jautājums par personu izdošanu Latvijai, kā arī turpinās ceturtā vīrieša meklēšanas pasākumi.
Šī gada 29. aprīlī gaišā dienas laikā Vecrīgas veikalā organizēta personu grupa īstenoja sevišķi smagu noziegumu. Bruņotas laupīšanas laikā, personas piedraudot ar šaujamieroci, kā arī pielietojot fizisku spēku un piparu gāzi pret veikala darbiniekiem un apmeklētāju, dažu minūšu laikā nolaupīja ap 80 ekskluzīvu rokas pulksteņu, pēc kā steigšus pameta notikuma vietu ar transportlīdzekli, kuram bija uzstādītas nozagtas numurzīmes.
Saņemot informāciju par noziedzīgo nodarījumu, Valsts policija nekavējoties uzsāka personu meklēšanas pasākumus, tostarp daļā Latvijas izsludinot plānu “Slazdi”, tomēr tie nevainagojās ar tūlītējiem panākumiem un laupītājiem izdevās aizmukt, kopumā veikalam nodarot zaudējumus ap 690 000 eiro apmērā.
Par noziedzīgo nodarījumu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde sāka kriminālprocesu atbilstoši Krimināllikuma 176. panta ceturtajai daļai par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus, ja tā izraisījusi citas smagas sekas un pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Un jau sākotnējā gūtā informācija radīja aizdomas, ka noziedznieki varētu būt ārvalstu pilsoņi, kas Latvijā ieradušies ar mērķi veikt noziedzīgo nodarījumu, līdz ar to Valsts policija īstenoja operatīvās darbības gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
Īstenojot starptautiskās sadarbības mehānismus, likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu veica četri gados jauni vīrieši no Serbijas – vecumā līdz 30 gadiem. Turpinot aktīvu sadarbību ar citām Eiropas Savienības valstīm, tostarp ar EUROPOL un EUROJUST sakaru virsnieku atbalstu, tika īstenotas virkne operatīvās un izmeklēšanas darbības, kas ļāva noskaidrot precīzu meklēto vīriešu atrašanās vietu un šī gada oktobrī trīs organizētās grupas dalībnieki tika aizturēti Somijā, savukārt ceturtais grupas dalībnieks šobrīd aizvien ir meklēšanā. Būtiski atzīmēt, ka aizturētās personas jau bija gatavojušās nākošās laupīšanas izdarīšanai analoģiskā veidā kā Latvijā, par ko arī ārvalstī sākts kriminālprocess.
Visi trīs aizturētie tika atzīti par aizdomās turētajiem un Rīgas pilsētas tiesa tām piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, kā arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra vīriešiem piemēroja Eiropas apcietinājuma lēmumus un šobrīd kompetentās iestādes ārvalstī risina jautājumu par personu izdošanu Latvijai kriminālvajāšanai. Izmeklēšana Latvijā saistībā ar noziedzīgo nodarījumu aizvien turpinās, vienlaikus noris izmeklēšana arī Somijā par gatavošanos līdzīga rakstura noziedzīgajam nodarījumam, kāds tika pastrādāts Latvijā.