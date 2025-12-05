Kārumnieki sašutuši par “Svetlanas” savādo garšu. Vai gardie cepumi ir nākamais modernizācijas upuris? 0
Nesen vēstījām par to, ka ļaudis novērojuši, ka mainījusies garša populārajām “Migle” konfektēm. Latviešiem ir vēl kāds sirdī iemīļots gardums – cepums “Svetlana”. Vai šis ir nākamais upuris ražošanas pārmaiņām vai arī cilvēkiem mainījušās garšas kārpiņas?
Šo tēmu soctīklā “Threads” aktualizējusi Laura: “Lūdzu, atdodiet atpakaļ “svetlanas” tādās kādas tās bija! Šodien pamatīga vilšanās. Visu dienu sapņoju par svetočkām un vakarā aizgāju tās nopirkt. Garšo pēc spirta. Tā ir necilvēcība.”
Arī Mairis norāda, ka iemīļoto cepumu garša mainījusies. Viņaprāt, iemesls tam ir īpašnieku maiņa SIA “Adugs”. Viņam pievienojas Megija: “Jā, vairs nav tas. Sen jau vairs nav tas.” Savukārt Dāvids pauž, ka neviena “vecā labā” konfekte (šajā gadījumā cepums) vairs negaršo tā, kā agrāk.
Tomēr ir arī cilvēki, kuri uzskata pretēji – “Svetlanas” garša mainījusies neesot. Kādam visos veikalos tās garšo labi, bet daži komentētāji iesaka gardos cepumus iegādāties “top!”, “Elvi” vai “Fixprice” veikalos.