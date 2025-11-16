“Tas ir kā uzmest sūdu uz ventilatora…” NBS majors skaidro aktuālo situāciju Pokrovskā 0

LA.LV
21:02, 16. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja situāciju Pokrovskas un Mirnodradas pilsētās, kur šobrīd norisinās īpaši smagas kaujas.

Reklāma
Reklāma
“Un ko “Lidl”, “Maxima”, “Rimi”, “Senukai”? Iekasē tikai no tautas naudiņu,” pirms “Melnās piektdienas” latvieši atklāj vienu veikalu, kur jādodas iepirkties
TV24
Slaidiņš: “Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievija turpmākais mērķis būs…”
Ukrainas iznīcinātājs, bombardē un bloķē okupantu ceļu uz karsto punktu; krievu pašnāvnieki spridzinātāji bezspēcīgi
Lasīt citas ziņas

“Loģistika Mirnohradā ir sarežģīta, bet iespējama, Ukrainas spēki turpina kaujas pilsētas pieejās. Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijas aizsardzība turpinās,” norāda Slaidiņš.

Viņš uzsver, ka situācija ir ārkārtīgi dinamiska, taču sarežģīta: “Krievi met visas pieejamās rezerves. Ukraiņi ir veikuši arī personāla rotāciju un ievainoto evakuāciju. Tāpat arī tiek nodrošināta Ukrainas vienību loģistika un rotācija Pokrovskas pilsētā. Notiek aktīva pretošanās, lai nepieļautu, ka krievi varētu nostiprināties.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai Pokrovska būs kritiena sākums? Kas patiesībā notiek Ukrainas frontē
“Lai Siliņa ar Smiltēnu nodejo 18. novembrī polonēzi!” Puče ironizē par Hermaņa izteikumiem
“Mēģināju nelūrēt, bet nu acis pašas visu laiku velk uz to bērnu,” latviete stāsta par komisku tikšanos ar indiešu ģimeni dzemdību namā

Taču viena no satraucošākajām lietām šajās kaujās ir krievu spēku pārsvars. Slaidiņš norāda, ka krievu pārsvars ir sasniedzis 1:18, kas liecina par to, ka ukraiņiem patiešām ir problēmas ar dzīvā spēka skaitu.

Viņš norāda, ka, lai vēl vairāk ietekmētu to, kā pasaule uztver to, kas notiek Pokrovskā, Krievija ir palaidusi plašu propagandas mašīnu, lai pārliecinātu pasauli un ukraiņua par savu uzvaru Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijā: “Rietumu presē ir vērojams arī Krievijas naratīvs.”

Kā piemēru Slaidiņš min “Financial Times” žurnālistu sarunu ar kādu Krievijas karavīru, kurš it kā skaidrojis situāciju Pokrovskā, taču Slaidiņš norāda, ka sazinoties tikai ar vienu krievijas karavīru, nevar izdarīt secinājumus par to, kas notiek Pokrovskā. Šo “Financial Times” rīcību viņš raksturo šādi: “Tas ir kā uzmest sūdu uz ventilatora”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš: “Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievija turpmākais mērķis būs…”
“Tas vienreiz ir jāizdara. Bet bail!” Latvieši atbild, kāpēc pie mums vēl nav nojaukts 40 kilometru sliežu ceļš Krievijas dzelzceļa sliežu platumā
Ukrainas iznīcinātājs, bombardē un bloķē okupantu ceļu uz karsto punktu; krievu pašnāvnieki spridzinātāji bezspēcīgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.