“Tas ir kā uzmest sūdu uz ventilatora…” NBS majors skaidro aktuālo situāciju Pokrovskā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja situāciju Pokrovskas un Mirnodradas pilsētās, kur šobrīd norisinās īpaši smagas kaujas.
“Loģistika Mirnohradā ir sarežģīta, bet iespējama, Ukrainas spēki turpina kaujas pilsētas pieejās. Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijas aizsardzība turpinās,” norāda Slaidiņš.
Viņš uzsver, ka situācija ir ārkārtīgi dinamiska, taču sarežģīta: “Krievi met visas pieejamās rezerves. Ukraiņi ir veikuši arī personāla rotāciju un ievainoto evakuāciju. Tāpat arī tiek nodrošināta Ukrainas vienību loģistika un rotācija Pokrovskas pilsētā. Notiek aktīva pretošanās, lai nepieļautu, ka krievi varētu nostiprināties.”
Taču viena no satraucošākajām lietām šajās kaujās ir krievu spēku pārsvars. Slaidiņš norāda, ka krievu pārsvars ir sasniedzis 1:18, kas liecina par to, ka ukraiņiem patiešām ir problēmas ar dzīvā spēka skaitu.
Viņš norāda, ka, lai vēl vairāk ietekmētu to, kā pasaule uztver to, kas notiek Pokrovskā, Krievija ir palaidusi plašu propagandas mašīnu, lai pārliecinātu pasauli un ukraiņua par savu uzvaru Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijā: “Rietumu presē ir vērojams arī Krievijas naratīvs.”
Kā piemēru Slaidiņš min “Financial Times” žurnālistu sarunu ar kādu Krievijas karavīru, kurš it kā skaidrojis situāciju Pokrovskā, taču Slaidiņš norāda, ka sazinoties tikai ar vienu krievijas karavīru, nevar izdarīt secinājumus par to, kas notiek Pokrovskā. Šo “Financial Times” rīcību viņš raksturo šādi: “Tas ir kā uzmest sūdu uz ventilatora”.