Slaidiņš: “Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievija turpmākais mērķis būs…” 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš analizēja Krievijas uzbrukumu taktiku Pokrovskā, kur šobrīd norisinās smagas kaujas.
“Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievijas turpmākais mērķis būs veidot smagumpunktu pret Konstantinivku,” norādīja Slaidiņš.
Viņš uzsvēra, ka šāda Krievijas darbība liecina par to, ka agresors vairs nav spējīgs operēt visā frontes līnijā vienlaikus, jo tam vienkārši nepietiek resursu.
Slaidiņš norāda, ka Krievijas fokuss vairs nav uz tehniku, bet gan uz dzīvā spēka masveida izmantošanu, pat sūtot kaujās atsevišķus indivīdus vai mazas grupas: “Viņi ir pārgājuši uz jaunu taktiku, liekot uzsvaru uz dzīvo spēku. Šāda taktika, kā saka, apēd laiku, ir laika zaglis, bet viņa ir efektīga.”
Viņš arī atzīst, ka šāda pieeja agresoram patiešām ir nesusi rezultātus – Krievija ar šādu paņēmienu ir spējusi pavirzīties uz priekšu.
“Jāatzīst, ka krievi šādā veidā ir izvilkuši pareizo kārti. Tas viņiem ir ļāvis pavirzīties uz priekšu,” skaidroja Slaidiņš.
Turklāt šāda taktika nav novērojama tikai pie Pokrovskas, arī pie Konstantinivkas tiek izmantota tieši tā pati pieeja.