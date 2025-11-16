Slaidiņš: “Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievija turpmākais mērķis būs…” 0

LA.LV
13:34, 16. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš analizēja Krievijas uzbrukumu taktiku Pokrovskā, kur šobrīd norisinās smagas kaujas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
TV24
Henrijs Kaļķis par pensionēšanās vecuma sliekšņa celšanu: Tas būs neizbēgami
Kokteilis
Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem
Lasīt citas ziņas

“Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievijas turpmākais mērķis būs veidot smagumpunktu pret Konstantinivku,” norādīja Slaidiņš.

Viņš uzsvēra, ka šāda Krievijas darbība liecina par to, ka agresors vairs nav spējīgs operēt visā frontes līnijā vienlaikus, jo tam vienkārši nepietiek resursu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Baiba Braže atklāj, kādus “slepenos ieročus” tur kabatā zemessardzes grūtākajos pārbaudījumos
VIDEO. “Nogrieztas krūtis un apjukums latviešos!” Transpersonu drāma “Krustpunktā”, pēc kuras ārsti apsūdz viens otru nekompetencē un melošanā
Bijušais RAKUS valdes priekšsēdētājs Staņēvičs piecos mēnešos nopelnījis trīsreiz vairāk kā vidējais latvietis saņem gadā

Slaidiņš norāda, ka Krievijas fokuss vairs nav uz tehniku, bet gan uz dzīvā spēka masveida izmantošanu, pat sūtot kaujās atsevišķus indivīdus vai mazas grupas: “Viņi ir pārgājuši uz jaunu taktiku, liekot uzsvaru uz dzīvo spēku. Šāda taktika, kā saka, apēd laiku, ir laika zaglis, bet viņa ir efektīga.”

Viņš arī atzīst, ka šāda pieeja agresoram patiešām ir nesusi rezultātus – Krievija ar šādu paņēmienu ir spējusi pavirzīties uz priekšu.

“Jāatzīst, ka krievi šādā veidā ir izvilkuši pareizo kārti. Tas viņiem ir ļāvis pavirzīties uz priekšu,” skaidroja Slaidiņš.

Turklāt šāda taktika nav novērojama tikai pie Pokrovskas, arī pie Konstantinivkas tiek izmantota tieši tā pati pieeja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas vienreiz ir jāizdara. Bet bail!” Latvieši atbild, kāpēc pie mums vēl nav nojaukts 40 kilometru sliežu ceļš Krievijas dzelzceļa sliežu platumā
Ukrainas iznīcinātājs, bombardē un bloķē okupantu ceļu uz karsto punktu; krievu pašnāvnieki spridzinātāji bezspēcīgi
“Budžets ir uz sabrukuma robežas…” ANO brīdina par smagu ziemu Ukrainas bēgļiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.