Naktī pamosties no skaļas klauvēšanas pie durvīm nav patīkams piedzīvojums, taču reizēm šādi negaidīti notikumi izrādās saistīti ar dienestu darbu. Vietnē “Threads” kāda sieviete dalījusies stāstā par to, kā policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ieradās pie viņas, lai gan izsaukums patiesībā bija uz pavisam citu adresi.
“Tas tā kā normāli skaitās, ja policija un NMPD ap plkst. 00.30 naktī dauzās pie dzīvokļa durvīm, kamēr ielaiž? Un, kad tiek iekšā, paziņo, ka nemaz nav īstā adrese un pat dzīvokļa Nr. nesakrīt. Bet tāpat uzmet aci dzīvoklim, lai pārliecinātos, ka tiešām neesmu saukusi palīgā, pat pēc manis mutiska apstiprinājuma. Vēl kādam tādi forši nakts piedzīvojumi bijuši?” vietnē “Threads” dalās Sigita.
Komentāros ļaudis gan dalās ar piedzīvotām līdzīgām situācijām, gan norāda, ka ir pateicīgi par šādu rīcību.
Piemēram, Evita raksta, ka viņa priecājas, ka šie cilvēki strādā un dara savu darbu. Kādu dienu šāda situācija var gadīties ikvienam, un tad, iespējams, būs jālasa ieraksts par to, ka šie “mērkaķi”, redziet, atļaujas kavēt 10 minūtes, norāda komentētāja. Patiesībā – visu cieņu, ka viņi vispirms pārliecinās un rīkojas atbildīgi. Cepums mediķiem, teic Evita.
Savukārt Meldrai ir gadījies līdzīgi kā Sigitai. Viņai vienā naktī divas reizes, ar dažu stundu starpību, pie durvīm bija ieradušies dienestu darbinieki. Kā izrādās, viņas apkaimē dzīvo sieviete, kas šādi mēdz izklaidēties, izsaucot palīdzību uz nejaušām adresēm.
Arī Agnese dalās piedzīvotajā. Viņa komentē, ka reiz pie viņas ieradās cilvēki ar sērīgām sejām un jautāja: “Mēs pie jums?” Agnese atbildējusi, ka nē, nav nevienu izsaukusi. Tālāk darbinieki palūdza palīdzību atrast izsaukuma adresi. Agnese to izdarījusi. Beigās izrādījās, ka norādītajā adresē bija miris cilvēks alkohola saindēšanās dēļ.
“Mums ir bijis divos naktī, ka zvana pie domofona. Izsaukums bija uz blakus māju, tādu pašu dzīvokļa numuru.”
“Man šķiet pat ļoti normāli! Reizēm kāds sauc pēc palīdzības, jo ir vardarbības upuris, un nekad nevar zināt, kas atver durvis!”
“Ne gluži naktī. Braucot no pilsētas (godīgi, tiešām nemanīju), iebraucu savā pagalmā, vēl auto čammājos, grasījos kāpt ārā, bet aiz loga pēkšņi policists. Paskatos spogulī – iebraukuši pagalmā ar bākugunīm. Pat nestādījās priekšā, uzreiz prasīja auto dokumentus. Beigās izrādījās, ka līdzīgs auto ir meklēšanā. Paķēru izbīli un joprojām nesaprotu, kā varēja braukt pa puspilsētu man nopakaļ un iebraukt privātmājas pagalmā!”
“Nesen ugunsdzēsēji dauzījās pie durvīm, jo kādā dzīvoklī pa ventilācijas šahtu nāca iekšā gāzes smaka. Teicu, ka mums nekas neož, bet tāpat gribēja ostīt un pārliecināties, ka tiešām nesmird pēc gāzes.”
