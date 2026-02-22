Sprādzieni Ļvivā sarīkoti Krievijas specdienestu uzdevumā 0
LA.LV jau informēja par sprādzieniem Ļvivas centrā, kā rezultātā tika nogalināta policiste un ievainoti 25 cilvēki. Ukrainas policija paziņojusi, ka sieviete, kas tika aizturēta, rīkojās Krievijas specdienestu uzdevumā.
Sieviete ir 33 gadus veca Ukrainas pilsone un ir Rivnes apgabala iedzīvotāja.
Policijas ziņojumā teikts: “Pēc tā sauktā Krievijas specdienestu “kuratora” norādījuma sieviete izgatavoja paštaisītus spridzekļus un uzstādīja tos iepriekš noteiktās vietās.”
Zināms, ka spridzekļi ievietoti atkritumu tvertnēs.
Pēc Ļvivas apgabala prokuratūras sniegtajām ziņām, plkst. 0.30 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku, policija saņēma ziņojumu par ielaušanos veikalā, kas atrodas pilsētas centrā.
“Pēc patruļpolicijas ekipāžas ierašanās notikuma vietā notika sprādziens. Ierodoties otrajai ekipāžai, notika vēl viens sprādziens,” teikts prokuratūras paziņojumā.
Nogalināta 23 gadus veca policiste, bojāta policijas patruļmašīna un civilais automobilis.
Sprādzienos ievainoti 25 cilvēki, no kuriem seši ir smagā stāvoklī.
Saistībā ar sprādzieniem ierosināta krimināllieta par teroraktu, kas izraisījis smagas sekas. Pirmstiesas izmeklēšanu veic Ukrainas Drošības dienests.