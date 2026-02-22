Ķīna slepeni nodod ieročus Putinam: viens no “kanāliem” ir atmaskots 0
Ķīna 2025. gadā būtiski pastiprinājusi atbalstu Krievijai tās karā pret Ukrainu un, visticamāk, 2026. gadā sadarbība ar Maskavu kļūs vēl ciešāka. Par to, atsaucoties uz tirdzniecības datiem un analītiķu vērtējumiem, raksta medijs “The Japan Times”.
Saskaņā ar publiskotajiem datiem 2025. gada pirmajos 11 mēnešos Krievija caur Taizemi importēja Ķīnā ražotus dronus 125 miljonu ASV dolāru vērtībā. Tas veido 88% no visa Taizemes dronu eksporta un ir astoņas reizes vairāk nekā tajā pašā periodā gadu iepriekš.
Gandrīz viss šis apjoms iepriekš iegādāts no Ķīnas – aptuveni 186 miljonu ASV dolāru vērtībā tajā pašā laika posmā. Tas liecina, ka Taizeme kļuvusi par būtisku tranzīta punktu precēm, kas nonāk Maskavā, apejot Rietumu sankcijas.
Analītiķi uzsver – bez Pekinas nepārtrauktā atbalsta – īpaši divējāda lietojuma komponentu un kritiski svarīgu minerālu piegādēm dronu ražošanai, Krievijai būtu ievērojami grūtāk uzturēt kara darbību.
Tiek norādīts, ka Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins kļuvis vēl atbalstošāks Maskavai, savukārt Eiropas valstīm kļūst arvien sarežģītāk pārliecināt Pekinu iesaistīties kara izbeigšanā.
Atgādinām, ka Putins un Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins parakstīja vienošanos par abu valstu visaptverošās stratēģiskās partnerības ciešāku sadarbību.
Pēc sarunām Putins uzsvēra, ka abu valstu attiecības ir “pašpietiekamas” un ka Krievija un Ķīna turpinās palielināt savu nacionālo valūtu īpatsvaru savstarpējos norēķinos, tādējādi mazinot atkarību no Rietumu finanšu sistēmām.
Militārā sadarbība starp Ķīnu un Krieviju attīstās klusi, bet stabili, un arvien vairāk ietekmē kara gaitu pret Ukrainu.
Žurnālistu atklātais liecina, ka 2023.–2024. gadā Ķīnas uzņēmumi sankcionētajiem Krievijas uzņēmumiem piegādājuši detaļas vismaz 61 miljona ASV dolāru vērtībā.
