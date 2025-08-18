#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Eiropas basketbola čempionāts pārvērtīs Rīgu zelta bedrē – lūk, cik Latvija no tā varētu nopelnīt 0

LETA
15:41, 18. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Eiropas vīriešu basketbola čempionāta pasākumi Rīgai un Latvijai varētu pienest 60 miljonus eiro, šodien preses konferencē teica Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).

Lasīt citas ziņas

Mērs uzsvēra, ka Rīgai šādi pasākumi ir svarīgi, tas Latvijas galvaspilsētai ir stratēģisks ieguvums.

Viņaprāt, Rīga pasākumiem ir sagatavojusies gana labi un galvenais ir baudīt basketbola svētkus.

Kleinbergs aicināja rīdziniekus būt saprotošiem, rēķināties ar to, ka Rīgā ieradīsies daudz fanu, būs lielāka burzma gan ielās, gan kafejnīcās.
“Būsim laipni, sagaidīsim basketbola fanus, pastāstīsim viņiem, ko vēl Rīgā bez basketbola var redzēt, lai viņi gribētu šeit atgriezties kā tūristi,” teica Kleinbergs.

Savukārt Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) uzsvēra, ka ar mērķtiecīgu darbu ir panākts, ka Rīga ir uz pasaules sporta notikumu kartes.
Vicemērs aicināja apmeklēt Latvijas basketbola slavas aleju, kas tiks veidota pie Brīvības pieminekļa.

“Mums ir vērā ņemama vēsture, sākot no pirmā Eiropas čempionu titula,” teica Ķirsis, piebilstot, ka čempionāta norise Latvijā būs kā papildus grūdiens jauniešiem.

Basketbola čempionāta laikā Rīgā strādās policisti arī no ārvalstīm, preses konferencē pirmdien informēja Valsts policijas pārstāvis Artūrs Smilga.
Viņš norādīja, ka policija šim notikumam sākusi gatavoties laicīgi. Lai nodrošinātu kārtību, palīgā pieaicināti ne tikai Rīgas pašvaldības policisti un darbinieki no citām drošības iestādēm, bet arī no ārvalstīm.

“Mēs būsim redzami. Gribam, lai Rīgas iedzīvotāji un viesi lepotos ne tikai ar basketbolu, bet arī ar mums, lai viesi varētu šeit justies droši un viņiem būtu vēlme atgriezties,” teica Smilga.

Viņš atzina, ka basketbola fani nav tik agresīvi kā futbola fani, taču policija ir gatava rīkoties visdažādākajās situācijās.
Piemēram, lai gan pašlaik nav plānots norobežot Brīvības pieminekli, nepieciešamības gadījumā tas var tikt izdarīts.

Jau ziņots, ka Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.

