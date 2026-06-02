Ministru prezidents Andris Kulbergs dažādos laikos

Kulbergs grib pielikt treknu punktu tirdzniecībai ar Krieviju – šo jautājumu viņš uzticēs Bražei 0

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LETA
17:34, 2. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzdos ārlietu ministrei Baibai Bražei (JV) rast risinājumu, kā pārtraukt eksportu un importu ar Krieviju, tomēr atsevišķās nozarēs tam varētu būt izņēmumi, šodien pēc valdības sēdes žurnālistiem teica Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka joprojām dzelžaini uzstājot uz to, ka ar Krieviju biznesa saiknes nav jāuztur. “Tā ir nevajadzīga atkarība, kas tikai pasliktina situāciju,” teica Kulbergs.

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Premjers teica, ka uzdos Bražei rast risinājumu šim jautājumam, tomēr tas būs jāsaskaņo arī ar Eiropas Savienību (ES), jo, kā norādīja Kulbergs, Latvija primāri ir ES tirdzniecības komūnā.

Tai pat laikā viņš atzina, ka, piemēram, uz situāciju farmācijas nozarē nevarot skatīties tik viennozīmīgi. Šīs nozares uzņēmumi nevar tik ātri pārkvalificēties, jo sertifikācijas process citās valstīs ir garš. “Es zinu, ka viņiem ir plāns, viņi [apjomus] mazina, bet tas nav izslēdzams vienā dienā,” teica Kulbergs.

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Tāpat farmācijas nozares uzņēmumiem ir ķīmiskās un bioloģiskās zināšanas, kā arī ražošanas kapacitāte, kas Latvijai var būt būtiska aizsardzības jomā kritiskā situācijā, norādīja premjers. “Šīs spējas ir jāsaglabā,” uzsvēra Kulbergs. Viņš ar farmācijas nozares uzņēmumiem ir iecerējis arī tikties, lai šādus jautājumus pārrunātu.

Lūgts precizēt, vai viņa teiktais nozīmē, ka Latvijas plāns paredz importu un eksportu ar Krieviju izbeigt, bet ar dažiem izņēmumiem, Kulbergs atbildēja apstiprinoši. Viņš tomēr nevarēja pateikt, vai starp šiem izņēmumiem varētu būt arī kāda cita nozare.

Latvija uz Krieviju šogad pirmajos trīs mēnešos eksportēja preces 244,15 miljonu eiro apmērā, bet no Krievijas importēja preces 10,51 miljona eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka Saeima ceturtdien, 28. maijā, apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs.

Jauno valdību veido “Apvienotais saraksts” (AS), Nacionālā apvienība (NA), “Jaunā vienotība” (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).

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