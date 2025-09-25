“Tas notiks līdz gada beigām…” “Simpsonu” scenāriju autors izsaka satraucošu pareģojumu par Donaldu Trampu 0
Ikviens “Simpsona” fans droši vien zina, ka multfilma gadiem iepriekš ir “pareģojusi” dažādus pasaules notikumus. Viena no slavenākajām prognozēm bija Donalda Trampa kļūšana par ASV prezidentu – tā piepildījās 2016. gadā un atkal 2025. gadā.
Epizode ar nosaukumu “Bart to the Future” tika izlaista 2000. gadā, un tās scenārija autors bija Dans Grīnijs. Tajā bija redzams, ka pieaugusī Liza kļūst par ASV prezidenti un saka, ka viņa ir mantojuši budžeta krīzi no prezidenta Trampa. Sākotnēji tas bija joks par Trampa mēģinājumu kandidēt Reformu partijā, taču vēlāk izrādījās biedējoši precīzs.
Tagad, gandrīz desmit gadus pēc tam, kad šī “pravietojuma” piepildīšanās pārsteidza pasauli, Grīnijs sociālajos tīklos nācis klajā ar jaunu un visnotaļ satriecošu pareģojumu par Trampu.
Viņš “Instagram” ierakstā atzina: “Nezinu, kā redzu nākotni. Neesmu zinātnieks, esmu pravietis. Tajā epizodē es norādīju, ka Trampa administrācija izgāzās, atstājot prezidentei Lizai Simpsonei visu sakārtot.”
“Es nezinu, kas būs nākamais prezidents, bet esmu redzējis, kas nebūs – ne Venss, ne kāds cits no Trampa tuvākā loka. Viņi cēlās kopā ar viņu, un kritīs kopā ar viņu,” viņš piebilda.
