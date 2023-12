Foto: Shutterstock

Tavs optimisms liks tev šodien uzņemties neiespējamu nastu! Horoskopi 21. decembrim Ieteikt







Auns

Šodien visi būs tik pretimnākoši, ka tev var rasties aizdomas, ka kaut kas nav labi. Uztraucies tu veltīgi, jo viss būs vislabākajā kārtībā.

Vērsis

Šodien tev būs vairāk dots, nekā tu varētu būt vēlējies. Iespējams, tev vajadzētu dalīties ar to ar saviem tuvākajiem!

Dvīņi

Šodien tev vajadzētu būt un justies patiesi laimīgam. Tavs uzdevums ir noskaidrot, ko tieši tev nozīmē – būt laimīgam!

Vēzis

Šodien valdīs draudzīga atmosfēra gan mājās, gan ārpus tām. Vienīgais, kas no tevis tiek prasīts – neizjauc šo idilli pašrocīgi!

Lauva

Tev nevajadzētu dalīties ar citiem savos noslēpumos, bet, visticamāk, jo tu nespēsi tos saglabāt, lai arī cik ļoti centīsies. Pacenties būt sirsnīgs pret citiem.

Jaunava

Tavs neapturamais optimisms liks tev šodien uzņemties neiespējamu nastu, un dīvainā kārtā tu to aizvilksi līdz galamērķim. Taču tas nebūs ne viegli, ne ātri.

Svari

Tev ir liela iespēja iekulties kādā biznesa vai juridiskā ķibelē. Centies gan no tā izvairīties, pievēršot uzmanību pat sīkumiem, kas tev, iespējams, pirmajā brīdī liekas mazsvarīgi. Jo tie tādi nebūs!

Skorpions

Tev vajadzētu atrisināt savas veselības problēmas. Ja tagad tu neveltīsi tam laiku, nākotnē nāksies uz to iespringt daudz vairāk!

Strēlnieks

Ne viss ir zelts, kas spīd! Dažreiz kārdinājums ir tik liels. Un šodien pastāv iespēja, ka, ļaujoties tam, tu varētu “iegrābties” un pēc tam justies pamatīgi vīlies.

Mežāzis

Kas saka, ka tu nevari redzēt cauri sienām? Tava intuīcija šodien liks tevi apskaust daudziem, jo no tevis noslēpt nevarēs neko.

Ūdensvīrs

Lai cik dīvaini arī neliktos, darbu un prieku var apvienot, un tieši to tu šodien arī darīsi. Veiksmīga diena!

Zivis

Tevi burtiski “bombardēs” ar daudz informāciju, un tu nevarēsi to “sagremot”. Nav gan prātīgi to visu ignorēt, tomēr sadalīt pa “prioritātēm” gan tu to vari.