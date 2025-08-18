#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ekrānšāviņš no FB/Andris Latvers

Redzēts ielās: “Lai uzlabotu “Rīgas Satiksmes” finanšu rādītājus, nolemts kopā ar pasažieriem pārvadāt arī malku.” 0

LA.LV
12:55, 17. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Kāds visai amizants foto kadrs noķerts un ievietots vietnē Facebook, virs kura ir apraksts acīm redzamajam, ka: “Lai uzlabotu Rīgas Satiksmes finanšu rādītājus, tika nolemts ka kopā ar pasažieriem pārvadās arī malku.”

Komentāri ir ne mazāk smieklīgi:
– Vai arī, lai var piekurināt, ja pietrūkst siltums vai spēka.
– Kādam problēmas ar gudrību, kādam ar ironiju!
– …veiksmīgs foto!
– Tādu pārkrauto fūru dēļ visos Latvijas šoseju un lielceļu asfata segumos tādas rises iespiestas, ka segums jāmaina! No pārvadatājiem par šito vajadzētu iekasēt!
– Labs kadrs! Bet riteņi tak ir, kur problēma!
– Labs kadrs. Kā saka – pareizā vietā un pareizā laikā.
– Kas to var apstrīdēt, lūk, pierādījums

