Jaunnedēļ atvaļinājums? Šeit jaunākā laika prognoze 0
Jaunās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs sausāks, tomēr no nedēļas vidus nokrišņu daudzums atkal palielināsies un kļūs vēsāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Aizvadītajā darba nedēļā laiks Latvijā bija gana vasarīgs, tomēr nedēļas izskaņā jauna ciklona ietekmē aizvien biežāk lija un vējš kļuva brāzmaināks. Brīvdienās teju visu valsts teritoriju palaikam šķērsoja nokrišņu zonas, un līdz svētdienas vidum vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Priekuļu un Siguldas novērojumu stacijā. Savukārt Gulbenē jau ir pārsniegta augusta mēneša vidējie rādītāji – tur kopumā jau nolijuši 91,2 milimetri lietus.
Lai gan jaunā darba nedēļā iesāksies ar nedaudz sausāku laiku un lietus būs gaidāms vien vietām, tomēr no nedēļas vidus līs jau plašākā teritorijā.
Pirmdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un dažviet centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas nakts pirmajā pusē vietām jūras piekrastē brāzmās sasniegs ātrumu 15 metri sekundē (m/s).
Naktī uz pirmdienu gaiss atdzisīs līdz pat +8, +13 grādiem, taču vietām piekrastē būs nedaudz siltāk – tur +14, +17 grādu robežās. Dienā termometra stabiņš sasniegs +18, +22 grādu atzīmi.
Arī otrdien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, bet kopumā tā gaidāma jaunās nedēļas vasarīgākā diena. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu puses vējam, naktī un no rīta vietām sabiezēs migla.
Naktī gaiss atdzisīs līdz +10, +14 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs par pāris grādiem siltāk, savukārt dienā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, vietām rietumu rajonos – līdz pat +26 grādiem.
Naktī uz trešdienu valsti no ziemeļrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, tādējādi teritorijas lielākajā daļā būs gaidāms lietus. Dienvidrietumu, rietumu vējš naktī iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz +12, +15 grādiem, savukārt dienā nepārsniegs +15, +20 grādus.
Darba nedēļas otrajā pusē un brīvdienās laiku turpinās noteikt jauni cikloni un teju visā valstī palaikam būs vērojami lietus mākoņi, bet brīvdienās vējš kļūs brāzmaināks. Naktīs gaiss kļūs dzestrāks un vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz +7, +12 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē dienās gaisa temperatūra nepārsniegs +15, +20 grādus, bet brīvdienās būs vēl par kādu grādu vēsāks.