Veiksme tev smaida – galvenais, nesteidzini notikumus. Nedēļas horoskops no 18. līdz 24. augustam 0
Auns
Padomā par izglītības jautājumiem un savu vispārējo kultūras līmeni. Rādi labas manieres, nevis tikai spēju “izsist” savu. Lēmumos izrādi gudrību un piesardzību – no tā būs atkarīga tava tuvākā nākotne. Iespējami pārbaudījumi personīgajā dzīvē. Tavas finanšu lietas un partnerattiecības var prasīt daudz spēka un enerģijas. Ja tev ir nosliece uz risku, šobrīd no tā labāk izvairīties. Brīvdienas pavadi dabā.
Vērsis
Nedēļas pirmā puse būs veiksmīgāka nekā otrā. Otrdien un trešdien labi veiksies tikšanās un darba sarunas. Tev vajadzēs tikt skaidrībā ar savu emocionālo stāvokli un iemācīties kontrolēt aizkaitinājumu. Ja nekritīsi galējībās, pavērsies ilgi gaidītas profesionālās un radošās iespējas. Esi gatavs, ka viss slēptais var kļūt atklāts – jo īpaši personīgajā dzīvē.
Dvīņi
Šonedēļ palielināsies intelektuālā slodze, bet darbs būs radošs un sagādās prieku. Turklāt tev būs ērts grafiks un labs atalgojums. Nedēļa nesīs iedvesmu un neparastas jaunas idejas, labvēlīga būs darbība, kas paplašina robežas – visās nozīmēs. Lieliski atpūtīsies, ja dosies pie jūras vai ezera.
Vēzis
Nākamajās dienās it visā ievēro zelta vidusceļu, nesteidzini notikumus – viss izdosies tev pa labu. Otrdien nelauzies priekšplānā, labāk vadīt situāciju, paliekot ēnā. Trešdien ir labi pabeigt kaut ko vecu un – iespējams, personīgajā dzīvē jāatbrīvo vieta jaunajam. Neatliec problēmu risināšanu – savādāk darbi krāsies, bet spriedze pieaugs.
Lauva
Pirms rīkoties, apzinies, kādi būs paredzamie rezultāti. Atceries – pat visvienkāršākajai celtnei vajag pamatu. Otrdien spēsi atrast optimālu risinājumu un iegūt apkārtējo cieņu. Ceturtdien nesāc jaunus darbus un negaidi tūlītēju peļņu. Vērtē savu darbu kritiski, nevis domā, ka dari visu labāk par citiem.
Jaunava
Šonedēļ būtiski fokusēties uz galveno un nelauzt galvu par sīkumiem – tad darba lietas ritēs veiksmīgi. Paveras jaunas iespējas gan darbā, gan personīgajā jomā. Iespējama veiksmīga starpniecības darbība un laba sadarbība ar cilvēkiem. Galvenais – ievēro secību un diplomātiju. Dažreiz labāk paklusēt, nekā kritizēt. Brīvdienās iespējami negaidīti viesi.
Svari
Šonedēļ tev noderēs vērība un piesardzība – tas var atnest īstus panākumus un pozitīvas pārmaiņas dzīvē. Esi atklāts ar savējiem, necenties slēpties vai mānīt. Trešdiena un sestdiena būs piemērotas sarežģītu jautājumu atrisināšanai. Svarīga informācija atvērs jaunas iespējas. Centies neizrādīt aizkaitinājumu pret citiem un tuvākajiem. Ģimenes jautājumus labāk risināt sestdien, lai pēc tam būtu laiks atpūtai.
Skorpions
Zvaigznes sola, ka tava savāktība un asprātība pozitīvi ietekmēs apkārtējos. Ja neapjuksi neparastā situācijā, iespējama romantiska iepazīšanās. Ja esi apmierināts ar dzīvi un nevēlies pārmaiņas – vari atslābt un nebaidīties no nepatikšanām. Nosaki skaidru darba ritmu un ievēro to. Tev būs iespēja nostiprināt savu autoritāti. Risini problēmas to rašanās brīdī, netērējot spēkus liekām šaubām.
Strēlnieks
Nedēļas sākumā esi ļoti piesardzīgs – saskaņo spēkus ar iespējām, lai neradītu risku savai profesionālajai reputācijai. Trešdien spēsi atrisināt vairākas dažādas lietas vienā piegājienā. Ar iniciatīvu un spiedienu pagaidām nesteidzies. Veiksme tev smaida – esi gudrs un, galvenais, nesteidzini notikumus.
Mežāzis
Darbā, lai cik pūles pieliktu, lielu izmaiņu pagaidām nebūs. Šobrīd nav laiks krasām pārmaiņām. Labāk nepieņemt sasteigtus lēmumus – visu rūpīgi pārdomā un objektīvi izvērtē. Sestdien sagaidāma interesanta informācija un patīkama draudzīga komunikācija. Brīvdienās būs iespēja pabeigt mājas darbus. Lai neaizbaidītu veiksmi, izvēlies reālu mērķi.
Ūdensvīrs
Laiks virzīties uz priekšu – droši vari paplašināt savu biznesu vai sākt jaunu darbības veidu. Bieži vajadzēs meklēt kompromisus, diplomāta prasmes šonedēļ būs vērtīgākas par stingru nostāju. Nebaidies atkāpties no plāna un improvizēt. Labāk nepiedalīties intrigās un neaprunāt kolēģus vai paziņas.
Zivis
Šonedēļ tev var būt grūti saņemties straujam lēcienam uz priekšu. Pārvari savas bailes, un tu sajutīsi gandarījumu un pārliecību par saviem spēkiem. Tas nozīmēs, ka esi savā labākajā formā. Enerģija plūdīs pārpārēm, un tu spēsi tikt galā ar simtiem lietu vienlaikus. Pasargā sevi no bezjēdzīgām tikšanām un tukšām sarunām.