“Te mūs saprot!” Ukrainietes no sirds pateicas latviešiem par iespēju strādāt kafejnīcās

Vairāki ukraiņi ar avīzes starpniecību pateicās par palīdzību un sirds siltumu, kas viņiem ir liels atspaids šajā dramatiskajā situācijā.

Ukrainieti Marinu sastopam kafejnīcā “Kurts Coffe” blakus Vērmanes dārzam, kur viņa strādā par baristu jeb kafijas pagatavošanas bārmeni. Marina neslēpj, ka daudzi cilvēki ar asarām acīs runā par notiekošo Ukrainā. Jaunā sieviete Latvijā ieradusies kopā ar meitu Ievu, bet dzīvesbiedrs palicis Ukrainā. “Mūs šeit sagaidīja ļoti draudzīgi, iedeva pajumti, visi rūpējas par mums. Neesmu sastapusi nevienu agresīvi noskaņotu cilvēku,” atklāj Marina.

Iepriekš viņa dzīvoja Harkivā, taču, karam sākoties, steigā nācās pamest dzimto pilsētu un to izdarījuši arī visi viņas draugi, kas nokļuvuši Vācijā. Vecāki gan joprojām atrodas Harkivas piepilsētā, kur ir nedaudz mierīgāk. Kas noticis ar viņas māju, nav zināms, jo visi esot aizbraukuši. Vienīgais, ko viņa zina, – blakus kāpņutelpai trāpījis šāviņš.

Rīgā viņa uzturas kopā ar vairākām draudzenēm un bērniem. Trīsistabu dzīvoklis viņiem piešķirts lietošanai par brīvu uz diviem mēnešiem. Jau pirms došanās bēgļu gaitās Marina sazinājusies ar brīvprātīgajiem no Rīgas, kas daudz palīdzējuši – sagaidīja uz robežas, piešķīra dzīvesvietu. Darbu izdevies atrast arī draudzenēm, ar kurām kopā viņa uzturas pašreizējā dzīvesvietā.

Marina ir pateicīga par iespēju strādāt profesijā, ko viņa labi pārzina, jo pašai kādreiz Ukrainā piederēja kafejnīca. Jaunā sieviete neslēpj – ir ļoti smagi domāt par mājām un ātrāk gribas atgriezties. Kad tas notiks, neviens gan nespēj prognozēt. Arī meita, kas mācās 1. klasē, ļoti ilgojas pēc mājām un draugiem. Meita sākusi apmeklēt mazākumtautību skolu, kur zināšanas apgūst krievu un latviešu valodā. Mājās gan visi runā ukraiņu valodā. “Gribu ticēt, ka viss beigsies labi un varēsim jūs visus aicināt ciemos,” balsij aizlūstot, saka jaunā sieviete.

Piedāvā nacionālos ēdienus

Restorāna “Hercogs” namatēvs Andris Rūmītis kopā ar Larisu, kura gatavo ukraiņu maltītes par ziedojumiem. Publicitātes foto

Ukrainiete Larisa maltītes gatavo Mārupes novada restorānā “Hercogs”. Restorāna namatēvs Andris Rūmītis atklāj, ka Larisa gatavo ukraiņu maltītes, ko restorāna apmeklētāji var iegādāties par ziedojumiem un tādā veidā viņš var nodrošināt samaksu Larisai.

“Lai nedomātu par notiekošo Ukrainā, viņa nāk un dara. Jau noticis viens labdarības vakars, kad sagādāju produktus, Larisa pagatavoja ukraiņu nacionālos ēdienus, bet apmeklētāji maltīti iegādājās par ziedojumiem. Savā ēdienkartē esam iekļāvuši Ukrainas ēdienus, gatavojam branču līdzņemšanai,” pastāstīja restorāna namatēvs. Viņš neslēpj – mērķis ir palīdzēt konkrētam cilvēkam, lai ir redzams rezultāts. Tādā veidā cilvēks jūtas vajadzīgs un noderīgs, piebilst uzņēmējs.

Kara dēļ Larisai nācās pamest dzimto pilsētu Dņipro un Latvijā viņa ieradusies ar meitu un mazmeitu. Sarunā ar “Latvijas Avīzi” izteica lielu pateicību “Hercoga” namatēvam, kurš palīdzējis sarīkot labdarības akciju, šādā veidā sniedzot palīdzīgu roku.

“Esmu pateicīga Latvijai par mūsu uzņemšanu. Te mūs saprot. Kad atbraucām, bijām dīvainā situācijā, jo likumi vēl nebija sakārtoti, bet radās draugi un brīvprātīgie, kas daudz palīdzēja. Tagad kārtojam savu uzturēšanās statusu. Mūs savā uzraudzībā ir paņēmis viens ģimenes ārsts, ir piešķirtas “Maxima” kartes,” stāsta Larisa. Viņa palīdz maltīšu gatavošanā un ir gatava to darīt visiem, kas vēlas nobaudīt ukraiņu nacionālos ēdienus.

Natālijas gatavo pusdienas

Arī “Playoff Arena” kolektīvam nule kā pievienojušās divas Natālijas, kas ar bērniem ieradušās no Ukrainas, bet viņu vīri palikuši karot. Uzņēmums pavēstījis, ka ukrainietes katru darba dienu gatavos pusdienu piedāvājumus.

Trīs bērnu māmiņa Natālija saka: “Mīļie latvieši, novērtējiet, ka jums ir brīvība, miers un drošība. Ukraiņiem tādas nav, tāpēc mēs ar bērniem esam Rīgā. Vīrs palika Ukrainā aizstāvēt mūsu mājas, mūsu zemi. Paldies par sirsnību, ko izrādāt man un bērniem. Paldies, ka devāt iespēju strādāt. Es ļoti ceru, ka jums garšos ēdiens ar Ukrainas rokrakstu. Gatavosim to ar sirds siltumu, ar labestību – visu to, ko sniedzat mums, kas bijuši spiesti pamest Ukrainu kara dēļ.”

“Bermudās” maina ēdienkarti

To, cik smagi ir šādā situācijā, izjūt arī Ukrainas bēgļu kolēģi un atbalstītāji, kuri sniedz palīdzīgu roku. Ukraiņu ēdienkarti piedāvā Ragaciema zivju restorāns “Bermudas”. Savā piedāvājumā tas norādījis – gatavots “Bermudās” ar ukraiņu rokām. Restorānā uzzinājām, ka virtuvē palīdz divas sievietes no Ukrainas.

Abas Latvijā ieradušās ar ģimenēm, vienai sievietei Ukrainā palicis brālis, kurš aizstāv savu valsti. “Bermudu” saimniece Airita Mūrniece pastāstīja, ka viena no sievietēm jau noslēgusi līgumu un pieņemta pastāvīgā darbā. Darbs viņai kaut nedaudz palīdz nedomāt par karu Ukrainā. Vienā no ģimenēm ir seši bērni, no kuriem vecākais dēls palicis Ukrainā, bet otrā ģimenē – divi bērni un viens no viņiem – ar īpašām vajadzībām.

Airita Mūrniece stāsta, ka vietējie iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi, sniedzot palīdzību ukraiņiem. Tiek ziedotas bērnu drēbītes un sniegts arī cits nepieciešamais atbalsts. “Redzu, ka katra otrā māja atver savas vasarnīcas, lai tikai ukraiņiem būtu kur dzīvot,” atklāj Airita Mūrniece. Viņa slavē Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāju Lauru Šmiti, kura daudz dara, sniedzot palīdzīgu roku ukraiņu ģimenēm. “Daudzi ieradušies tikai ar to, kas salikts vienā somā, tāpēc viņiem nepieciešams atbalsts,” teic Mūrniece. Jau drīzumā varētu notikt labdarības koncerts ar mērķi palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem. Savukārt “Bermudas” arī turpmāk savā ēdienkartē iekļaus ukraiņu nacionālos ēdienus.

Nodrošina pusdienas

Vairāki Latvijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi nodrošina Ukrainas bēgļus ar siltām pusdienām. No 9. marta Kongresu namā Rīgas atbalsta centrā siltas pusdienas Ukrainas bēgļu ģimenēm organizēja “ziedot.lv” un nodrošināja restorāna “36.līnija” šefpavārs Lauris Aleksejevs, kā arī vairāki citi uzņēmumi – “House of Light”, “Zommers”, “Terra”, “Vairāk saules” un citi. Tagad bēgļu atbalsta centrs atrodas Kaļķu ielā 1, kur līdzīgi kā iepriekš centra apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja paēst siltu zupu.

Rīgas domes pārstāve Edīte Matuseviča pastāstīja, ka vēl pagājušajā nedēļā siltu zupu gatavoja vairāki restorāni un to apmaksāja “ziedot.lv” no Ukrainai saziedotajiem līdzekļiem, bet nule kā noslēgts līgums ar “Daily”, kas šonedēļ bēgļiem sāk piedāvāt siltu zupu. Šis uzņēmums izraudzīts cenu aptaujas rezultātā un samaksu nodrošinās pašvaldība. Līdzīgi kā iepriekš katru dienu tiks nodrošināta iespēja saņemt 500 zupas porcijas dienā.

Savu palīdzību sniedz arī piena produktu ražotājs “Food Union”, centra apmeklētājiem piegādājot ceptas pankūkas. Edīte Matuseviča zina teikt, ka Rīgas atbalsta centrā pusdieno arī tie Ukrainas iedzīvotāji, kuri apmetušies pie draugiem vai paziņām, bet kuriem nav iespējas paēst siltas pusdienas, līdz ar to šis centrs pilda arī sociālo funkciju.