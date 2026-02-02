Foto. pexels.com/cottonbro studio

TESTS. Vai tu pārzini etiķeti? Tikai cilvēki ar labām manierēm spēs iegūt vismaz 80% 0

kokteilis.lv

Etiķeti bieži uztver kā stingru un novecojušu noteikumu kopumu, taču praksē tā ir noderīga vadlīnija. Tā palīdz cilvēkiem justies ērti vienam otra tuvumā, izvairīties no neērtām situācijām un ātrāk atrast kopīgu valodu. Pat ja par to apzināti par to nedomājam, pieklājības normas nepārtraukti darbojas ikdienas fonā.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Nekas tāds vēl nebija fiksēts visā novērojumu vēsturē – ar Baltijas jūru ziemas salā notiek neparastas lietas 2
Lasīt citas ziņas

Cik labi tu pārzini pieklājības normas? Laiks noskaidrot!

Satiekas vienāda sociālā statusa vīrietis un sieviete – kuram pirmajam jāsveicinās?

1 no 10
TV24
“Tā ir viena no lietām, par kuru mēs varam teikt ļoti lielu paldies,” LU pasniedzēja skaidro, par ko patiesībā mums būtu jābūt pateicīgiem Trampam
TESTS. Tikai tie, kuriem loģiskā domāšana ir stiprā puse, atrisinās šīs augļu mīklas bez kalkulatora palīdzības
“Man bija iespēja, bet es to izmantoju tikai daļēji.” Aparjods 4. vietā olimpisko spēļu kamaniņu sacensībās
VIDEO. FOTO. Kalnu slēpotāja ignorē savainojumu, riskē un piedzīvo dramatisku kritienu olimpiskajā trasē. Steidzami veikta operācija
VDD: Krievija Latvijā izmisīgi meklē jaunus līderus, bet sabotāžām vervē noziedzniekus
Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
“Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!” Sokolovs atklāj, ko piedzīvojis veikala rindā
Nekas tāds vēl nebija fiksēts visā novērojumu vēsturē – ar Baltijas jūru ziemas salā notiek neparastas lietas
VIDEO. Vīrietis uzrāpjas uz lidmašīnas jumta, izsmej apkalpi un aizkavē reisu par divām stundām
Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija”
TESTS. Vai tu pārzini etiķeti? Tikai cilvēki ar labām manierēm spēs iegūt vismaz 80%
Liela apmēra naudas atmazgāšana? Tas neliedz olimpiešiem darināt parādes tērpus
Vai tiešām Latvijā ir vismaz 211 potenciālo pedofilu? Skaitlis ir nozīmīgs
Epstīna lieta. Francijā no amata atkāpjas augsta Arābu pasaules institūta amatpersona un arī viņa meita
VIDEO. Par mata tiesu! Rallijā “Sarma” ceļmalas fani piedzīvo teju nāves bailes
FOTO. Neatslābstam – prognoze, kas salauž rutīnu! Zināms, kāds laiks gaidāms jaunnedēļ
VIDEO. FOTO. Ko gan cilvēki domā?! Policistiem darba pilnas rokas – par spīti liegumam, Rīgā turpinās pastaigas pa Daugavas ledu
Kokteilis
VIDEO. FOTO. “Kurš bija pēdējais premjers, kas vismaz uz slidām varēja uzkāpt?” Siliņa pierāda, ka to spēj
No aizlieguma uz “premium” piekļuvi par krietniem dolāriem – Saūda Arābija atver durvis alkohola tirdzniecībai
Krievijas elite klusās pārbailēs gaida glābēju “no ārpuses”; cerības uz drosmīgo Prigožinu izplēnēja
Orgasms, kas maina dzīvi? Šī metode sola ko daudz vairāk par baudu
VIDEO. Ukraiņu dronu vienība izglābj savējos no okupantu gūsta
RAKSTA REDAKTORS
Rokasgrāmata, gājēju pāreja un vēl šis tas… Rīgā par teju 600 tūkstošiem eiro plāno pētīt vienu krustojumu?!
“Šitie kapeik*isēji!” Dmitriju automazgātavā pārsteidz redzētais
Receptes
Ābolu šarlotes recepte: klasiski un gardi. Tikai 30 minūtēs!
TV24
“Vai tiešām domājam, ka sieva izkrāps 90 eiro un neaprūpēs savu slimo vīru?” Endziņš atklāj absurdu birokrātijas piemēru
Dublis Nr.2 – ar ko šoreiz kopā būs Hermanis? Jau nākamnedēļ tiks dibināta jauna partija
Veselam
Gripas pīķis Lietuvā: deviņas nāves nedēļā, tostarp miris arī bērns