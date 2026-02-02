TESTS. Vai tu pārzini etiķeti? Tikai cilvēki ar labām manierēm spēs iegūt vismaz 80% 0
Etiķeti bieži uztver kā stingru un novecojušu noteikumu kopumu, taču praksē tā ir noderīga vadlīnija. Tā palīdz cilvēkiem justies ērti vienam otra tuvumā, izvairīties no neērtām situācijām un ātrāk atrast kopīgu valodu. Pat ja par to apzināti par to nedomājam, pieklājības normas nepārtraukti darbojas ikdienas fonā.
Cik labi tu pārzini pieklājības normas? Laiks noskaidrot!
Satiekas vienāda sociālā statusa vīrietis un sieviete – kuram pirmajam jāsveicinās?