Aiz kārts, kuru tu izvēlēsies, slēpjas vēstījums, ko tev šobrīd visvairāk nepieciešams dzirdēt
Kad sajūtas runā skaļāk par prātu, Taro spēj parādīt virzienu, kuru paši vēl nespējam ieraudzīt. Priekšā ir sešas kārtis – aiz katras slēpjas vēstījums, kas var palīdzēt saprast, kas Tev šobrīd visvairāk vajadzīgs: miers, skaidrība, iedvesma vai pārliecība par nākamo soli.
Tomēr ievēro – šis raksts veidots izklaidējošos nolūkos. Vēstījumi ir simboliski, intuitīvi un radīti, lai tevi iedvesmotu. Uztver tos ar vēsu prātu un vieglumu!
A vai B
A
Nine of Swords
Tavs prāts šobrīd ir noguris no domām, raizēm vai iespējamiem scenārijiem, kas vēl nav notikuši. Tu, iespējams, esi pārāk kritisks pret sevi vai jūties viens ar savām bailēm. Šī kārts atgādina: tu neesi savas trauksmes vergs, un bieži vien lielākie briesmoņi dzīvo mūsu iztēlē, nevis realitātē. Ir pienācis laiks runāt, dalīties vai ļaut sev atpūsties, nevis ciest klusumā.
B
Knight of Wands
Tevī šobrīd virmo enerģija, aizrautība un gatavība mesties jaunā piedzīvojumā. Šī kārts mudina: neapstājies pie plānošanas – dari! Tomēr bruņinieks atgādina arī par impulsivitāti, tāpēc, dodoties uz priekšu, saglabā fokusu un nepazaudē sevi skrējienā. Tava uguns ir spēcīga – ļauj tai vest Tevi uz priekšu, nevis sadegt.