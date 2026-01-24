Foto: Canva

TESTS. Aiz kārts, kuru tu izvēlēsies, slēpjas vēstījums, ko tev šobrīd visvairāk nepieciešams dzirdēt 0

kokteilis.lv
14:57, 24. janvāris 2026
Kokteilis Testi

Kad sajūtas runā skaļāk par prātu, Taro spēj parādīt virzienu, kuru paši vēl nespējam ieraudzīt. Priekšā ir sešas kārtis – aiz katras slēpjas vēstījums, kas var palīdzēt saprast, kas Tev šobrīd visvairāk vajadzīgs: miers, skaidrība, iedvesma vai pārliecība par nākamo soli.

Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Maks kā naudas magnēts: lūk, ko vajadzētu ievietot makā, lai stiprinātu finansiālo drošību
Kokteilis
“Vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?” Skatītāji pārsteigti par “Muzikālās bankas” vadītājas tērpu 8
Lasīt citas ziņas

Tomēr ievēro – šis raksts veidots izklaidējošos nolūkos. Vēstījumi ir simboliski, intuitīvi un radīti, lai tevi iedvesmotu. Uztver tos ar vēsu prātu un vieglumu!

A vai B

A

Nine of Swords 

Tavs prāts šobrīd ir noguris no domām, raizēm vai iespējamiem scenārijiem, kas vēl nav notikuši. Tu, iespējams, esi pārāk kritisks pret sevi vai jūties viens ar savām bailēm. Šī kārts atgādina: tu neesi savas trauksmes vergs, un bieži vien lielākie briesmoņi dzīvo mūsu iztēlē, nevis realitātē. Ir pienācis laiks runāt, dalīties vai ļaut sev atpūsties, nevis ciest klusumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?” Skatītāji pārsteigti par “Muzikālās bankas” vadītājas tērpu
Runā ar mākslīgo intelektu par savām problēmām? Zinātnieki brīdina par nopietnām sekām
Radikālas pārmaiņas Vašingtonā: ASV aizsardzības stratēģija vairs nekoncentrējas uz Krieviju un Ķīnu

B

Knight of Wands

Tevī šobrīd virmo enerģija, aizrautība un gatavība mesties jaunā piedzīvojumā. Šī kārts mudina: neapstājies pie plānošanas – dari! Tomēr bruņinieks atgādina arī par impulsivitāti, tāpēc, dodoties uz priekšu, saglabā fokusu un nepazaudē sevi skrējienā. Tava uguns ir spēcīga – ļauj tai vest Tevi uz priekšu, nevis sadegt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
TESTS. Kura cilvēka seja tevi visvairāk atgrūž? Interesanti, ka viena izvēle var tik daudz atklāt
Kokteilis
TESTS. Vieta, kuru reiz izvēlējies skolā, var atklāt par tevi teju tikpat daudz kā viena vizīte pie psihologa
Kokteilis
Ātrais TESTS. Kā tu turi krūzi? Tas atklāj, vai tevī mīt līdera gars
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.