TESTS. Saderības pārbaude: izvēlies pāra siluetu un uzzini, kas “slēpjas” aiz tavām attiecībām 0
Ja tu kādreiz esi vēlējies analizēt savu mīlas dzīvi, neieejot psihoterapeita kabinetā, šī ir tava iespēja. Izvēlies pāra siluetu, uzticies savai intuīcijai un gatavojies atklāt, kāda patiesībā ir tava attiecību dinamika.
Šis vizuālais personības tests aktivizēs pavedienus, kurus tava intuīcija jau saprot. Uztver šo kā izklaidējošu saderības pārbaudi, kas maskēta kā pāru tests.
Tātad – ieelpo dziļi, uzticies savai intuīcijai un izvēlies pāra siluetu, kas tevi uzrunā!