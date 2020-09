Foto: Pexels

Auns

Ja tu savā priekšā nostādīsi reālus mērķus, šodien tu tos arī sasniegsi. Taču sapņu pilis atstāj citai dienai.

Vērsis

Vairāk laika pavadi tam darba procesam, kas prasa informācijas ievākšanu. Neļauj sevi izsist no sliedēm sīkām nesaskaņām ar citiem.

Dvīņi

Tevi sagaida veiksme ar nosacījumu, ka tu nekrāpsies. Liktenis nav mazais bērns, ja tu tā darīsi – atspēlēsies tev ar dubultu jaudu!

Vēzis

Neprasi no sevis mēnesi no debesīm un zvaigznes, dari reālas lietas. Esi ļoti uzmanīgs savos izteicienos, bet dodot vārdu, turi to. Nekādas izlikšanās attiecībās!

Lauva

Šajā dienā vajadzētu sākumā rīkoties, bet pēc tam domāt – jā, tieši šādā secībā. Jo instinktīva rīcība izrādīsies daudz pareizāka par lielajām un ilgajām pārdomām.

Jaunava

Tev būs iespēja realizēt iecerēto un tu sasniegsi kādus mērķus savā profesijā. Taču rīkoties vajag ātri – nav laika daudz un ilgi domāt.

Svari

Vajadzētu būt gatavam cīņai ar nepatiesām attiecībām, meliem un ilūzijām. Iespējams, kāds gribēs tevi ievilkt intrigās – neļaujies tam.

Skorpions

Šim periods diez vai tavā dzīvē sagādās kādus nepatīkamus pārsteigumus. Tu arīdzan būsi lieliskā noskaņā un garastāvoklī. Vēlams atpūsties.

Strēlnieks

Diena būs piesātināta ar pārrunām, kuras var tev atnest lieliskus rezultātus. Taču, ja tu tikšanās laikā jūti, ka tavs sarunu biedrs nav gatavs atbildi sniegt uzreiz – nespied viņam to darīt, tas var negatīvi ietekmēt jūsu attiecības.

Mežāzis

Pacenties šodien saplānot sev pēc iespējas vairāk interesantas nodarbošanās. Veiksme tevi pavadīs arī darījumu pārrunās.

Ūdensvīrs

Šodien tu vari nonākt divējādā situācijā – no vienas puses, darbā tevi pavadīs veiksme un viss izdosies, no otras puses – grūtības sagaidāmas attiecībās ar mīļoto cilvēku.

Zivis

Pienācis laiks atpūsties. Ja tev tādas iespējas nav, dari tikai pašus neatliekamākos darbus.