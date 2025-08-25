#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Žurnāli tirdzniecības vietā.
Žurnāli tirdzniecības vietā.
Foto: Zane Bitere/LETA

Pēc ZZS iniciatīvas trīs gadus necels drukātās preses piegādes tarifus 0

LA.LV
17:31, 25. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pēc Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) iniciatīvas sadarbības padomes sēdē rasts risinājums drukātās preses piegādes nodrošināšanai, turpmākos trīs gadus nepaaugstinot pasta noteiktos tarifus.

Reklāma
Reklāma
Pasauli nākamgad gaida vēl šausminošāki pārbaudījumi: gaišreģes Vangas prognozes 2026. gadam 1
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos 14
VIDEO. “Dzirdu sišanas troksni, paņemu telefonu un intereses pēc piezūmoju…” Ogres iedzīvotājs dalās ar amizantu skatu, ko izdevies iemūžināt
Lasīt citas ziņas

ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis akcentē, ka īpaši reģionālie laikraksti vairs nevar atļauties strādāt būtiska piegādes tarifu kāpuma apstākļos, ko bija iecerējis VAS “Latvijas Pasts”. Tas nozīmētu, ka cilvēki lauku reģionos nevarētu saņemt kvalitatīvu informāciju un apdraudētu ne tikai mediju pastāvēšanu, bet arī Latvijas iekšējo drošību.

Iepriekš Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA), kas pārstāv vairāk nekā 90% no visiem preses nozares dalībniekiem, izteica kategorisku iebildumu pret “Latvijas Pasta” sagatavoto preses piegādes tarifu paaugstinājuma plānu. Saskaņā ar preses izdevēju rīcībā esošo informāciju, piedāvātās izmaiņas paredzēja faktisko piegādes tarifu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30%, bet dažos segmentos – īpaši reģionālajai presei ar mazāku svaru – pat virs 70%. Tādējādi kopējais preses piegādes tarifs 2 gadu laikā tiktu paaugstināts par 50 – 100%.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Traģiska avārija Talsu novadā – kravas un vieglās automašīnas sadursmē gājušas bojā divas personas
FOTO. Spēcīgas lietusgāzes pārsteidz Rīgu – applūdušas ielas, krusa, izsludināts dzeltenais brīdinājums
Prioritāte ir pavisam cita! Hosams Abu Meri nāk klajā ar paziņojumu

Šāds sadārdzinājums būtu ne tikai ekonomiski nepamatots un neproporcionāls izmaksu kāpumam tautsaimniecībā, bet arī tiešs drauds nacionālajai drošībai un informatīvās telpas daudzveidībai Latvijā, pauda LPIA un tam piekrīt arī ZZS.

Preses izdevējdarbība – it īpaši reģionālā – nav tikai komercdarbība, bet arī Latvijas demokrātijas, sabiedrības saliedētības un valsts drošības sastāvdaļa. Laikā, kad informatīvo telpu apdraud ārēja ietekme un dezinformācija, valstij ir jānodrošina pasta pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem par pieņemamu cenu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Šaubos, ka tas ir veids, kā pārvadāt medikamentus, kuriem jāatrodas ledusskapī,” kurjerpiegādes darbinieks ceļ trauksmi par farmācijas sūtījumu pārvadāšanu Latvijā
Mājas
Vai ierakstītu vēstuli drīkst saņemt cits cilvēks, nevis adresāts?
TV24
“Labākais veids ir pārskatīt cenas katru gadu!” Pasta pakalpojumu cenas – vai tās turpinās augt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.