#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
FOTO: Scanpix/EPA/LETA

NATO Aizsardzības ministrijas darbinieks iesūdz tiesā kolēģus par to, ka viņam, aizejot no darba, netika sarīkotas atvadas 0

LA.LV
17:45, 25. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Aizsardzības ministrijas (AM) darbinieks NATO galvenajā mītnē iesniedza prasību par uzmākšanos pēc tam, kad, aizejot no darba, viņš nesaņēma “veiksmes kartiņu”, ziņo ārvalstu medijs.

Lasīt citas ziņas

Džemss Eilss (James Eyles) bija satraukts, ka viņa darba laiks bāzē netika oficiāli atzīmēts.

Naktsmītņu noliktavas vadītājs apgalvoja, ka viņš ticis ignorēts savu veselības problēmu dēļ – tajās ietilpa posttraumatiskā stresa sindroms (PTSS), depresija, trauksme un paranoja. Tomēr tiesas kolēģija viņa prasību noraidīja, nospriežot, ka kartītes dāvināšana ir brīvprātīga un viņš nebija vienīgais, kurš no kolēģiem šādu atvadīšanās žestu nesaņēma.

Sēde notika Kembridžā, kur tika izskatīts Eilsa darbs AM kopš 2020. gada marta, kad viņš sāka vadīt naktsmītņu noliktavas NATO augstākās virspavēlniecības štābā Monsā, Beļģijā.

Viņa pienākumos galvenokārt ietilpa mēbeļu un sadzīves priekšmetu nodrošināšana britu AM un NATO ģimenēm, un personālam.

Viņš bija atbildīgs arī par komandu Vācijā, Zennelāgerā, taču 2021. gada maijā šo vienību nodeva citam vadītājam kā daļu no plašākas restrukturizācijas, tika paskaidrots tiesai. Eilss to uztvēra kā pazemināšanu amatā, un viņa atbildība tika samazināta līdz niecīgiem uzdevumiem, kas, viņaprāt, notika, zinot par viņa veselības problēmām.

Viņš apgalvoja, ka 2021. gada oktobrī priekšnieks viņu pazemojis un sarājis, nosaucot par nekompetentu pēc mēbeļu pasūtījuma kļūdas.

Tribunāls noskaidroja, ka 2021. gada decembrī AM uzzināja par viņa PTSS, depresiju, trauksmi un paranoju.

2022. gada septembrī viņam atteica viņa komandējuma pagarinājumu par vēl diviem gadiem, atsaucoties uz departamenta restrukturizāciju. 2023. gada novembrī viņu noraidīja amatam kā mājokļu vadītāju, bet 2023. gada martā atsauca darba piedāvājumu par remonta nodaļas vadītāju Zennelāgerā.

Kad viņa komandējums beidzās 2023. gada jūlijā, Eilss nesaņēma “veiksmes kartiņu” vai atvadu pasākumu, ko viņš uzskatīja par diskrimināciju invaliditātes dēļ.

“AM atzīst, ka, kad viņš aizgāja 2023. gada 16. jūlijā, viņam netika pasniegta ne kartīte, ne atvadu prezentācija,” sacīja darba tiesnese Keita Hačingsa (Kate Hutchings). “Taču viņš neapstrīdēja AM liecību, ka ne visi saņēma atvadu kartītes vai atvadu prezentācijas.

Patiesībā [cita kolēģe] mums apliecināja, ka arī viņa 2024. gada jūlijā, aizejot no darba, nesaņēma nekādu kartīti vai prezentāciju.
Subjektīvi šī situācija [viņam] bija nepatīkama, jo viņš bija sarūgtināts, ka aiziešana netika oficiāli atzīmēta. Nav pierādījumu, ka kartītes vai prezentācijas neesamība bija saistīta ar viņa invaliditāti. Turklāt viņa tiešie vadītāji tobrīd bija slimi un nevarēja neko organizēt. Katrā ziņā šādu žestu rīkošana bija tikai kolēģu labās gribas jautājums. Šo iemeslu dēļ mēs secinām, ka prasība par uzmākšanos invaliditātes dēļ ir nepamatota.”

Kopumā tribunāls secināja, ka nevienam no Eilsa apgalvojumiem nav pamata un daudzi notikumi vispār nav pierādīti. Viņš joprojām strādā AM.

