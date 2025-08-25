Jauns pavērsiens Ķengaraga mazuļa lietā – jaundzimušā iespējamā māte nav Latvijas pilsone 60
Tiesa pēc Valsts policijas ierosinājuma kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu sievietei, kura pagājušajā nedēļā Rīgā, Ķengaragā, uz ielas atstāja zīdaini, noskaidroja aģentūra LETA.
Valsts policijas (VP) aģentūrai LETA jaunākā sniegtā informācija liecina, ka kriminālprocess kvalificēts par slepkavības mēģinājumu, vainīgajam apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī.
Patlaban izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka tā, visticamāk, ir bērna māte, bet izmeklēšana turpinās, un ir jāsagaida ekspertīžu rezultāti. Sievietes motīvs šādai rīcībai tiek izmeklēts.
Policijā arī apliecināja, ka sieviete ir Moldovas pilsone.
Jau ziņots, ka pagājušās otrdienas rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi tobrīd nenoskaidrota sieviete.
Vēlāk sievieti izdevās aizturēt. Patlaban bērns nodots audžuģimenes aprūpē.
Tas, cik jaundzimusī meitenīte ilgi atradīsies pie audžuģimenes, būs atkarīgs no lietas tālākās izmeklēšanas, kurā arī tiks noskaidrots, vai mazulis būs juridiski brīvs.